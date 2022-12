Manovra, ecco il reddito alimentare

Sono continuate per tutta la notte, in Commissione Bilancio alla Camera, le votazioni per gli emendamenti alla manovra, il cui testo, in base a quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, approderà in Aula a Montecitorio domattina alle ore 8. Le votazioni cominceranno dopo le 11.“Approveremo nei tempi dovuti una legge bilancio che tutela le fasce meno abbienti della popolazione”, garantisce il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. “La legge di Bilancio - prosegue il Ministro - è stata elaborata in uno scenario già complicato e delicato che ereditavamo dalla pandemia a cui si sono aggiunte altre due emergenze: quella dell’energia, che rimane una sfida da risolvere, e quella l’inflazione e dell’aumento dei tassi d’interesse”.“Una situazione che ha richiesto e richiede cautela ed attenzione massima”, continua il Ministro, evidenziando che “sui tempi per la stesura e l’analisi della legge di Bilancio ho visto tanta polemica, ma si è ripetuto un rito non razionale ma tipico del modo con cui si approva il bilancio in questo Paese”.Ieri ci sono state altre tensioni, tra rinvii dell'ufficio di presidenza e polemiche da parte delle opposizioni proprio per i tempi lunghi. Tutto, però, è stato stemperato con la presentazione di circa 30 emendamenti dei relatori, dei gruppi politici e del governo.“C’è finalmente un buon clima, grazie anche all’opposizione. Sono allo stato attuale fortemente ottimista”, ha detto il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, tra i relatori degli emendamenti.La maggioranza non ha avanzato proposte di modifica per l'introduzione di uno scudo penale in merito ai reati tributari, ipotesi di cui si è parlato in questi ultimi giorni, che è stata al centro di critiche da parte delle opposizioni. “C’è finalmente un buon clima, grazie anche all’opposizione. Sono allo stato attuale fortemente ottimista”, ha commentato il Presidente del M5S, Giuseppe Conte. Anche il Pd è soddisfatto per la mancata introduzione dello scudo penale per i reati tributari. Le opposizioni, in ogni caso, restano critiche. “Essere costruttivi con il governo non ha portato a nulla, così il governo va a sbattere per direttissima”, ha detto in conferenza stampa al Senato il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo Calenda.Tra le misure in manovra c'è il reddito alimentare: si tratta di una nuova sperimentazione che avrà luogo nelle Città Metropolitane, destinata ai soggetti in povertà assoluta, che prevede la distribuzione di pacchi realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, che potrà essere prenotato tramite un'app. Per questo, ci saranno finanziamenti per 1,5 milioni di euro nel 2023 e 2 milioni nel 2024.Per quanto riguarda i pagamenti con Pos, tornano le multe per i commercianti che non intendono accettare pagamenti con bancomat e carte di credito, perchè è stato approvato l'emendamento volto ad annullare la modifica con cui era previsto di introdurre un tetto ai pagamenti di 60 euro, limite entro cui gli esercenti avrebbero potuto non accettare pagamenti con Pos evitando multe.La manovra stabilizza il Bonus Psicologo, già approvato con il Dl Milleproroghe, che passa da 600 a 1.500 euro. Per questo, saranno previsti finanziamenti per 5 milioni di euro per il prossimo anno e per 8 milioni dal 2024.Per quanto riguarda i lavoratori fragili pubblici e privati, questi avranno diritto a lavorare in smart working fino al 31 marzo, anche ricoprendo mansioni diverse.In merito al Reddito di Cittadinanza, la quota prevista per pagare l'affitto, sarà erogata ai locatori.In merito alle pensioni, infine, passa all'85% la rivalutazione degli assegni tra 4 e 5 volte il minimo - pari a quasi 2.000-2.500 euro -, mentre, per quel che riguarda le pensioni con introiti maggiori si prevede la revisione degli scaglioni riducendo la percentuale.