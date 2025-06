Meteo: caldo fino a domenica pomeriggio, poi di nuovo temporali

Caldo e cieli in prevalenza azzurri accompagneranno l'Italia fino a domenica, escludendo qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi e, sabato, rovesci più diffusi lungo le Dolomiti, ma dal pomeriggio del 15 una piccola massa d'aria in arrivo dalla Normandia tramuterà tutto il calore accumulato in temporali anche violenti. Ad annunciarlo è il meteorologo del sito ilMeteo.it, Lorenzo Tedici.

"Nelle prossime 72 ore - dice - il sole splenderà su tutto lo Stivale. Le massime raggiungeranno i 35-36°C da Nord a Sud con picchi locali di 38°C a Firenze e Bologna, 37°C a Roma, 40°C in Sicilia e 42°C in Sardegna".

Dal pomeriggio di domenica, i temporali passeranno dalle Alpi alla Pianura Padana, portando un calo delle temperature. "Si temono acquazzoni anche con grandine e colpi di vento - prosegue Tedici - dapprima tra Piemonte orientale, Lombardia ed Emilia poi in serata anche sul Nordest".

Lunedì, invece, il maltempo potrebbe interessare le regioni dell'Adriatico, prima al Nord, poi al Centro. Le massime saranno verso i 32-34 gradi. Martedì e mercoledì, il tempo dovrebbe essere ancora instabile al Sud, con scrosci di pioggia frequenti in un contesto, in ogni caso, soleggiato.

In dettaglio, le previsioni sono queste:

- per oggi, sole e caldo in aumento al Nord, caldo intenso e molto sole al Centro e tempo soleggiato e caldo anche al Sud;

- per domani, ancora caldo intenso e tanto sole al Nord, con qualche rovescio temporalesco sulle Alpi, caldo intenso e tanto sole al Centro e al Sud;

- per domenica, al Nord caldo intenso e tanto sole, con peggioramenti a partire dal pomeriggio, al Centro e al Sud ancora caldo intenso e sole.

Le tendenze evidenziano l'arrivo di temporali, anche forti, in particolare fino a martedì.