Isernia: l'imprenditore Claudio Papa premiato con l'"Heroes Award"

“Con lui si può parlare di tutto ed è una persona che ama condividere. Insieme si possono raggiungere grandi traguardi. Grazie Claudio, perché oggi hai reso felice tutto il Molise”.

L’intro del presidente della regione Molise, Francesco Roberti, è un attestato di stima per Claudio Papa, destinatario del “Heroes Awards 2024” della organizzazione italo-americana Filitalia International.

All’imprenditore molisano titolare di Dolceamaro, amministratore di Nutfruit Italia, presidente Coldiretti Molise e Commendatore della Repubblica, andrà il prestigioso riconoscimento dagli Stati Uniti destinato a donne e uomini che hanno dato contributi tangibili all’Italian Heritage.

Pietro Castrataro, sindaco di Isernia, ha confermato: “La volontà di portare avanti buoni modelli e’ un ottimo viatico per migliorare sempre di più. Purtroppo spesso in Molise c’è invidia verso gli imprenditori, quindi chi ha superato le difficoltà di una regione come la nostra, merita di essere premiato come è avvenuto oggi a Claudio Papa”.

“Quando ho iniziato ho avuto subito l’idea che volessi fare i confetti non solo per Isernia, ma per il mondo - esordisce Papa - E adesso, piantando un milione di alberi di mandorla, ho voluto iniziare un grande percorso di filiera con sacrificio e dedizione. Con i miei fratelli Silvano e Paolo, e mia moglie, abbiamo così creato una squadra vincente. Questo premio non è solo mio, ma di tutti. E ringraziare il tessuto molisano che ha accolto la nostra azienda, è il mio modo per ricambiare, in piccola parte, il grande affetto ricevuto in questi anni”.

Il premio è stato assegnato, con una conferenza internazionale, la prima domenica di giugno a Philadelphia, per celebrare la Festa della Repubblica Italiana e ratificato in Italia, proprio oggi mercoledì 30 luglio, presso la Sala di Ricevimento della Prefettura di Isernia, in via Kennedy, dove sono intervenuti il Prefetto di Isernia, Sua Eccellenza il dr. Giuseppe Montella, che ha accolto con grande disponibilità la richiesta del chapter di Bojano, Mina Cappussi, presidente del chapter Filitalia International Bojano e Centro Studi Agorà, Giulio de Jorio Frisari Istituto Studi Filosofici e vicepresidente Filitalia, Emilia Petrollini, vicepresidente, e naturalmente Claudio Papa.

È’ stata presente anche la delegazione giunta direttamente da Philadelphia (USA), il Prof. Dr. Pasquale Nestico, che cita il motto UGO - “Umiltà, Giustizia Onestà”, presidente emerito e fondatore Filitalia International, e infine la past president, Paula Bonavitacola e il Direttore esecutivo associato, Nicola Pirone.