Meteo: ecco il culmine delll'"ottobrata", tempo stabile per tutto il weekend

L'Italia sta per vivere il culmine dell'"ottobrata", previsto per questo weekend.

Secondo quanto prevede il Centro Meteo Italiano, domani e domenica al Nord ci saranno al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche foschia in pianura. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti sulle Alpi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro, si prevede al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque.

Nel Lazio, la giornata di domani sarà all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite. Domenica, tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e qualche addensamento in transito.

A Roma, domani si prevede tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +13°C e +27°C. Domenica sono previste condizioni di tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con ampi spazi di sereno. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +26°C.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino tempo stabile sulle regioni peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piovaschi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati ed ancora instabilità sulle Isole. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, salvo della residua instabilità sulla Sardegna.

Temperature minime senza particolari variazioni su tutta la Penisola, massime stazionarie o in lieve rialzo.