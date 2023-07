Meteo: nuvolosità irregolare al Nord, tempo stabile nel Centro-Sud

E' ancora un'Italia spaccata in due quella che si prospetta dalle previsioni metereologiche per domani.Secondo quanto fa sapere il Centro Meteo Italiano, al Nord si prevede nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con possibilità di piogge e temporali sparsi soprattutto sui settori alpini. Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione anche alle pianure e localmente le coste specie quelle dell'Adriatico. Graduale miglioramento nella notte.Per il Centro, invece, è previsto tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi. Poche variazioni al pomeriggio ma con instabilità in aumento su Toscana, Umbria e Marche ove saranno possibili locali e brevi acquazzoni. Più asciutto ovunque dalla serata.Al Sud e sulle Isole, si prospetta una giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione ovunque.Per quanto riguarda Roma, si prevedono nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +22°C e +38°C.Per il Lazio, previste nubi sparse e schiarite su gran parte della regione sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.