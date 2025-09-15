Breaking news Infrastrutture energetiche, comunità energetiche rinnovabili: a Isernia due incontri sul tema

Le Comunità energetiche rinnovabili saranno il tema centrale di due incontri del 'Tavolo di progettazione territoriale' sul tema.

A promuovere l'iniziativa, in programma a Isernia, è la Camera di commercio del Molise in collaborazione con il Consorzio per l'innovazione tecnologica 'Dintec'.

Il primo appuntamento, che si svolgerà dal vivo presso la sede dell'ente camerale e online su Zoom, è in programma domani alle 16.

Sarà un'occasione di dialogo tra le Comunità energetiche rinnovabili già attive e quelle in fase di avvio. Verranno presentate esperienze concrete, saranno condivise buone pratiche e mostrate soluzioni utili a fronteggiare le principali sfide organizzative e operative.

Un esperto tecnico fornirà chiarimenti e supporto.