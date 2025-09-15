Vino: a Manhattan la 44esima “New York Wine Experience”

Sarà Manhattan ad ospitare la 44esima edizione della “New York Wine Experience”, manifestazione promossa da Wine Spectator che ogni anno attira i produttori selezionati tra le eccellenze mondiali.

L'evento, in programma dal 16 al 18 ottobre, si terrà presso il Marriott Marquis Hotel, nel cuore di Times Square, ed è il momento clou della programmazione internazionale della rivista statunitense.

Sono previsti tre giorni di degustazioni, seminari, pranzi e cene. Durante le due serate dei “Critics’ Choice Grand Tasting” saranno offerte degustazioni in stile walk-around di più di 200 vini, tutti valutati da 90 punti in su dalla redazione di Wine Spectator. I seminari si terranno nelle giornate di venerdì e sabato, mentre i pranzi tematici vedranno come protagonisti Napa Valley Vintners e Wines of Chile.

L'iniziativa, inoltre, è a sostegno della Wine Spectator Scholarship Foundation, che finanzia borse di studio e programmi educativi nell'enogastronomia.

Quest'anno parteciperanno 268 aziende da tutto il mondo, di cui 66 italiane, a conferma del ruolo sempre più grande dell'Italia, che supera la Francia, che si attesta a 52 presenze.

Tra i brand selezionati ci sono nomi di primo piano: dal Piemonte arriveranno Gaja, Bruno Giacosa, Ceretto, Marchesi di Barolo, Pio Cesare, Vietti, Paolo Scavino, Elvio Cogno, Poderi Aldo Conterno, Produttori del Barbaresco, G. D. Vajra e Ratti. La Toscana, invece, sarà presente con Antinori, Frescobaldi, Castello Banfi, Ornellaia, Masseto, Tenuta San Guido, Ruffino, Biondi-Santi, Barone Ricasoli, Castello di Albola, Castello di Ama, Castellare di Castellina, Castello di Fonterutoli, Castello di Monsanto, Castello di Volpaia, Fèlsina, Fontodi, Carpineto, Lamole di Lamole, Le Chiuse, Casanova di Neri, Col d’Orcia, Fuligni, San Filippo, Siro Pacenti, Boscarelli, Fattoria dei Barbi, Fattoria Le Pupille, Brancaia, Il Poggione, Poggio al Tesoro, Ca’ Marcanda, Valdicava e Tenuta di Biserno.

Il Veneto parteciperà con Allegrini, Masi Agricola, Romano Dal Forno, Zenato e Nino Franco Spumanti, mentre dalla Lombardia arriveranno Bellavista, Berlucchi Franciacorta, Ca’ del Bosco e Nino Negri. Per il Trentino-Alto Adige ci saranno Ferrari Trento, Cantina Terlano ed Elena Walch, mentre dal Friuli-Venezia Giulia arriveranno Jermann e Livio Felluga.

Anche il Sud Italia sarà presente, con Mastroberardino e Feudi di San Gregorio per la Campania, e con Planeta per la Sicilia. Tutte insieme, queste cantine formano un mosaico che ingloba le principali aree viticole del Paese, portando a New York riserve, annate storiche e cuvée che hanno costruito l'identità del vino italiano nel mondo.

Mastroberardino, peraltro, partecipa alla "New York Wine Experience" fin dalla sua prima edizione, datata 1981: all'epoca, i produttori invitati furono 67, di cui 8 italiani (4 toscani, 3 piemontesi e Mastroberardino per la Campania).

Quest'anno, la cantina di Atripalda nata nel 1878 presenterà lo “Stiléma Fiano di Avellino Docg Riserva 2020”. A rappresentare l'azienda saranno Piero Mastroberardino, Cavaliere del Lavoro e professore universitario, e sua figlia Camilla, che appartiene all'undicesima generazione.

“Anche quest’anno partecipiamo con orgoglio a un evento che ci permette di rappresentare la Campania e l’Italia in un contesto internazionale di altissimo livello”, ha detto Piero Mastroberardino, ricordando che “la nostra famiglia è presente dalla prima edizione e la continuità della partecipazione è un segno della centralità che i vini dell’Irpinia hanno conquistato nel panorama mondiale”.