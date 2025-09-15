Sport, lotta: a Bari la presentazione della nuova edizione del "Memorial Mario Bisignani"

Sarà presentato domani, martedì 16 settembre, alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo della Città, il “IV Memorial Mario Bisignani”, la gara nazionale organizzata dalla Scuola di lotta Bisignani VG Sport & Fitness di Bari per celebrare la memoria di un personaggio che ha dato tanto allo sport e alla terra di Bari.

All’incontro con la stampa, alla presenza del consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, interverranno il presidente regionale Fijlkam Puglia Roberto d’Alessandro, Renato Laforgia, in rappresentanza del Cus Bari, e alcuni atleti della disciplina.

Il Memorial Mario Bisignani ha ottenuto il patrocinio di Coni, Regione Puglia, Sport e Salute Regione Puglia, Associazione Nazionale Bersaglieri, Comune di Bari - Assessorato allo Sport e Csen.