Aggiornato alle 00:21
Gli Angeli del Giubileo illuminano Roma: Annita Mechelli apre la sua mostra alla Strati d'Arte Gallery
a soli € 3,00
Gli Angeli del Giubileo illuminano Roma: Annita Mechelli apre la sua mostra alla Strati d'Arte Gallery

L’attesa inaugurazione sabato 8 novembre in Via Sicilia 133: l’arte di Annita Mechelli celebra il Giubileo con opere vibranti curate da Gina Ingrassia.

di Maurizio Pizzuto
Venerdì 07 Novembre 2025
Roma - 07 nov 2025

L’attesa inaugurazione sabato 8 novembre in Via Sicilia 133: l’arte di Annita Mechelli celebra il Giubileo con opere vibranti curate da Gina Ingrassia.

Roma si prepara a vivere un nuovo appuntamento d’arte con l’inaugurazione della mostra “Gli Angeli del Giubileo” di Annita Mechelli, ospitata dalla Strati d’Arte Gallery. L’evento, curato da Gina Ingrassia, è in programma per sabato 8 novembre alle ore 18 in Via Sicilia 133, nel cuore della capitale.

La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 2 dicembre, propone un percorso visivo di grande intensità spirituale e cromatica, in cui Mechelli interpreta il tema del Giubileo attraverso la figura dell’angelo, simbolo di rinascita e speranza. I colori vibranti e le forme astratte delle opere creano una dimensione meditativa, capace di coinvolgere il visitatore e trasportarlo nell’universo emozionale dell’artista.

“Gli Angeli del Giubileo non sono solo una presenza evocativa – spiega la curatrice Gina Ingrassia – ma diventano messaggeri di luce e di attualità, in un momento storico dove l’arte recupera la funzione di nutrire l’anima e offrire una prospettiva di pace”.

La galleria, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, invita il pubblico romano e gli appassionati d’arte a questa esperienza unica, dove il talento di Annita Mechelli si fonde con l’energia del Giubileo per regalare nuove emozioni e riflessioni.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Angeli
#AnnitaMechelli
#GinaIngrassia
#StratidArteGallery
