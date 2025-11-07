Gli Angeli del Giubileo illuminano Roma: Annita Mechelli apre la sua mostra alla Strati d'Arte Gallery

Roma si prepara a vivere un nuovo appuntamento d’arte con l’inaugurazione della mostra “Gli Angeli del Giubileo” di Annita Mechelli, ospitata dalla Strati d’Arte Gallery. L’evento, curato da Gina Ingrassia, è in programma per sabato 8 novembre alle ore 18 in Via Sicilia 133, nel cuore della capitale.

La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 2 dicembre, propone un percorso visivo di grande intensità spirituale e cromatica, in cui Mechelli interpreta il tema del Giubileo attraverso la figura dell’angelo, simbolo di rinascita e speranza. I colori vibranti e le forme astratte delle opere creano una dimensione meditativa, capace di coinvolgere il visitatore e trasportarlo nell’universo emozionale dell’artista.

“Gli Angeli del Giubileo non sono solo una presenza evocativa – spiega la curatrice Gina Ingrassia – ma diventano messaggeri di luce e di attualità, in un momento storico dove l’arte recupera la funzione di nutrire l’anima e offrire una prospettiva di pace”.

La galleria, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, invita il pubblico romano e gli appassionati d’arte a questa esperienza unica, dove il talento di Annita Mechelli si fonde con l’energia del Giubileo per regalare nuove emozioni e riflessioni.