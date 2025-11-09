Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 12:27
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking News infrastrutture - Anas trionfa al The Plan Award 2025 con il progetto di Piazza Pia a Roma
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking News infrastrutture - Anas trionfa al The Plan Award 2025 con il progetto di Piazza Pia a Roma

Premio internazionale all’innovazione urbana: Anas conquista il The Plan Award 2025 grazie alla riqualificazione di Piazza Pia, eccellenza architettonica nel cuore di Roma. Presente oltre all'AD Gemme anche Marco Moladori, capo compartimento del Lazio Anas, e commissario per il Giubileo delle’Anas.

(Prima Pagina News)
Domenica 09 Novembre 2025
Roma - 09 nov 2025 (Prima Pagina News)

Premio internazionale all’innovazione urbana: Anas conquista il The Plan Award 2025 grazie alla riqualificazione di Piazza Pia, eccellenza architettonica nel cuore di Roma. Presente oltre all'AD Gemme anche Marco Moladori, capo compartimento del Lazio Anas, e commissario per il Giubileo delle’Anas.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha ottenuto un riconoscimento di prestigio internazionale vincendo il The Plan Award 2025 con il progetto di riqualificazione di Piazza Pia a Roma. Il premio, giunto alla sua undicesima edizione, celebra l’eccellenza in architettura, interior design e pianificazione urbana, e ha visto Anas primeggiare nella categoria Public Space, imponendosi su oltre mille concorrenti da tutto il mondo.

Il progetto di Piazza Pia, inaugurato nel dicembre 2024, rappresenta un intervento determinante per la Capitale, volto a riconnettere il tessuto urbano tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione. L’opera ha restituito ai cittadini una nuova area pedonale e ha esteso il sottopasso di Lungotevere in Sassia, migliorando la vivibilità e la fruizione dei principali snodi urbani di Roma. Con un investimento di 89,6 milioni di euro, Anas ha rigenerato anche gli spazi di Castel Sant’Angelo e il fossato, valorizzando una zona di rilevanza storica e architettonica.

La giuria internazionale, composta da illustri professionisti dell’architettura e del design, ha apprezzato l’innovazione, la sostenibilità e la qualità del progetto, ideato da VIA INGEGNERIA e sviluppato da Policreo. L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato come la vittoria attesti l’impegno dell’azienda nel promuovere infrastrutture all’avanguardia, capaci di integrare funzionalità e bellezza urbana e di contribuire concretamente alla qualità della vita cittadina.

Il successo di Piazza Pia si inserisce nel contesto degli interventi per il Giubileo 2025 ed evidenzia la capacità di Anas di affrontare con rapidità e competenza le sfide urbanistiche di una città simbolo come Roma.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Anas
#ClaudioAndreaGemme
#ThePlanAward2025
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it