Milano: giornata nazionale degli alberi, porte aperte al Museo botanico Aurelia Josz e Comunemente verde

Il Museo botanico Aurelia Josz e Comunemente verde aprono ancora le porte a visitatori e visitatrici per un sabato pomeriggio in cui gli alberi, in occasione della Giornata mondiale dell’abero, saranno protagonisti di attività, laboratori, esposizioni.Nel dettaglio il programma del Museo botanico ‘Aurelia Josz’ proporrà ‘Il bosco dopo la tempesta Vaia: mezzi meccanici al lavoro’, il racconto della tempesta che ha colpito i boschi di Trentino e Veneto durante l’estate 2018, del lavoro necessario per ripulire boschi e giardini e l’esposizione dei mezzi meccanici al lavoro nelle foreste.Alberi protagonisti ne ‘Il Profumo ovvero l’Essenza degli alberi’, con Paola Pastacaldi, e ne ‘Gli aromi degli alberi’, con Silvestro Acampora. Il MuBAJ proporrà anche visite guidate gratuite con prenotazione, a cura dei volontari e delle volontarie del Museo e del Servizio Civile Universale. Comunemente verde apre serre e giardino per le visite ad accesso libero. Mentre sarà dedicata a quattro squadre (su prenotazione) la piccola caccia al tesoro alla scoperta del mondo botanico.“Mai come in questi ultimi anni la Giornata mondiale dell’albero ci invita a riflettere sul benessere del nostro verde urbano – dichiara l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Comunemente Verde e MuBAJ sono luoghi ideali per farlo perché (oltre al loro grandissimo valore ecosistemico) svolgono da tempo, attraverso queste giornate particolari e non solo, un’importante azione didattica e divulgativa sulla biodiversità, la cura del verde, l'educazione alla natura. Una missione di propagazione della conoscenza, di ricerca e progettazione, ma anche di supporto e consulenza per chiunque abbia a cuore il verde cittadino che metteremo sempre più al centro dell’azione del Comune e dell’attenzione di cittadini e cittadine”.