MO: Faccia a Faccia di Starmer con Macron, Erdogan e Al Thani
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
MO: Faccia a Faccia di Starmer con Macron, Erdogan e Al Thani

Il primo ministro dell'UK ha avuto colloqui con i capi di Stato di Francia, Turchia e del Qatar. Confermata la disponibilità di Londra ad assumersi piena responsabilità alla missione di monitoraggio del cessate il fuoco e sosterrà il processo di smantellamento di Hamas, impedendogli di rappresentare nuovamente una minaccia

di Renato Narciso
Martedì 14 Ottobre 2025
Sharm El-Sheikh (Egitto) - 14 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il primo ministro dell'UK ha avuto colloqui con i capi di Stato di Francia, Turchia e del Qatar. Confermata la disponibilità di Londra ad assumersi piena responsabilità alla missione di monitoraggio del cessate il fuoco e sosterrà il processo di smantellamento di Hamas, impedendogli di rappresentare nuovamente una minaccia

Il Primo Ministro UK Keir Starmer ha incontrato ieri 13 ottobre il Presidente francese Emmanuel Macron, l'Emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Insieme a Macron ha reso omaggio agli sforzi fondamentali del presidente Trump e dei mediatori di Qatar, Egitto e Turchia per garantire la prima fase della pace.

Hanno concordato che questo dovrebbe segnare un punto di svolta per la regione e che l'attenzione deve ora concentrarsi sulla fase successiva. 

Starmer ha affermato che l'UK è pronta a svolgere un ruolo di leadership nel processo di smantellamento di Hamas, sostenendo poi la ricostruzione di Gaza e partecipando alla missione di monitoraggio del cessate il fuoco.

Passando all'Ucraina, hanno discusso di come proseguire con lo slancio iniziato oggi per raggiungere una pace giusta e duratura nel Paese e hanno auspicato di convocare presto una riunione della Coalizione dei volenterosi.

Successivamente si è incontrato l'Emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thania cui ha reso omaggio per la sua leadership personale, insieme a Turchia, Egitto e USA, nel condurci a questo giorno storico.

Hanno convenuto che questo rappresenta un punto di svolta per il Medio Oriente, dopo mesi di orrore e sofferenza.

"Vedere gli ostaggi rilasciati questa mattina e gli aiuti riversati a Gaza è ciò che il mondo attendeva con ansia", ha commentato infine Starmer. 

Ha concluso affermando di non vedere l'ora di continuare a collaborare strettamente con l'Emiro per garantire una pace duratura e un futuro stabile e sicuro per l'intera regione.

Infine in pomeriggio ha avuto un colloquio con il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan.

Starmer ha ringraziato il capo di stato turco per il suo prezioso ruolo nel processo volto a raggiungere un cessate il fuoco e porre fine alla guerra.

Hanno infine concluso la discussione su altre priorità condivise, tra cui l'impegno a collaborare più strettamente in materia di difesa.

Starmer ha confermato a tutti che l'UK è pronta a sostenere la fase successiva svolgendo un ruolo di primo piano nella ricostruzione di Gaza, parteciperà alla missione di monitoraggio del cessate il fuoco e sosterrà il processo di smantellamento di Hamas, impedendogli di rappresentare nuovamente una minaccia. 


