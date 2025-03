Montenero di Bisaccia (Cb): intitolato a Sammy Basso l'istituto scolastico omnicomprensivo

Si è tenuta stamani la cerimonia di intitolazione dell'istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia (Campobasso) a Sammy Basso, il biologo vicentino nato con la progeria, morto lo scorso ottobre.

Alla cerimonia, una festa voluta dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Maria Chimisso, hanno partecipato i genitori di Sammy, insieme alle autorità civili e militari, i docenti, gli alunni e al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto in videocollegamento.

I genitori di Sammy, accolti da un bagno di folla, si sono trattenuti a lungo in tutte le aule, parlando con gli alunni, che gli hanno regalato messaggi e lavori fatti a mano. Tra questi, una salamandra, simbolo dell'associazione fondata dai coniugi Basso per la sensibilizzazione sulla progeria, donata da una studentessa.

"Per noi questa manifestazione significa tanto - ha dichiarato la madre - Sammy era curioso di tutto, studiava tanto per andare in fondo a tutto. Dunque, dare il suo nome a un istituto scolastico per noi è veramente una cosa bellissima".