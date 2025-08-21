Hai dimenticato la password? Clicca qui
West Nile, Iss: in Italia 351 casi, 22 decessi
West Nile, Iss: in Italia 351 casi, 22 decessi

Tra i casi confermati 158 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva.

Giovedì 21 Agosto 2025
Roma - 21 ago 2025 (Prima Pagina News)

Tra i casi confermati 158 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva.

Salgono a 351 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (275 nel precedente bollettino), con 22 decessi. Lo afferma il sesto bollettino della sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Tra i casi confermati 158 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (6 Piemonte, 8 Lombardia, 10 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 8 Emilia-Romagna, 59 Lazio, 54 Campania, 2 Basilicata, 5 Calabria, 5 Sardegna), 27 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 162 casi di febbre, 2 casi asintomatici e 2 casi sintomatici.

Sono stati notificati 22 decessi (1 Piemonte, 1 Lombardia, 10 Lazio, 9 Campania, 1 Calabria). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate e confermate, è pari al 13,9% (nel 2018 20%, nel 2024 14%).

Salgono a 53 le Province (vs 52) con dimostrata circolazione del WNV appartenenti a 14 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Rispetto allo scorso bollettino, non è stata confermata la positività in Liguria. 

“Continua l’espansione del virus nelle aree endemiche del nord Italia - spiegano gli esperti del dipartimento Malattie Infettive dell’Iss - ma al momento il numero dei casi riflette l’andamento epidemiologico degli ultimi anni. La proporzione dei casi neuroinvasivi sul totale è in linea con quella delle stagioni precedenti”.


