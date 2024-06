Mow: sugli inviti al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi presente anche un Iban per bonifici

"Ma che è 'sta cafonata?". La celeberrima domanda da "cinepanettone" viene proposta ai lettori dal magazine Mow, dopo che la testata giornalistica ha visionato gli inviti al matrimonio tra la conduttrice televisiva Simona Ventura e l'ex assessore regionale della Lombardia, Giovanni Terzi: i due convoleranno a nozze il prossimo 6 luglio a Rimini e, per i graditi ospiti all'evento, hanno allegato anche un IBAN per i bonifici pecuniari, direttamente sull'invito.

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno in programma di coniugarsi legalmente e convolare a nozze in Romagna a inizio luglio, durante un grande party al Grand Hotel di Rimini.

La notizia del concreto e materiale codice IBAN, allegato all'invito per gli ospiti, ha fatto imbrunire Grazia Sambruna, giornalista del magazine Mow, nonché una delle tre "donne sull'orlo di una crisi di nervi" nel programma televisivo Rai di Piero Chiambretti.

Secondo quanto riporta la testata lifestyle edita da AM Network, il suggerimento per la causale da inserire nei bonifici, tramite il codice IBAN inserito sull'invito, è per la: "Luna di Miele".