Mps: esplodono le azioni a Piazza Affari, quotazioni a +12%

Sono esplose, stamani, a Piazza Affari, le azioni del Monte dei Paschi di Siena (Mps): all'apertura delle contrattazioni, le quotazioni alla Borsa di Milano sono subito schizzate verso le due cifre, toccando il +10%, per poi stabilizzarsi al +9%, dunque risalire fino al +14%. Al momento, sono scese a poco meno del +12%.

Nella giornata di ieri, il Mef ha collocato il 15% del capitale, per un valore pari a 1 miliardo di euro. Anima ha acquisito il 3%, il gruppo Caltagirone il 3,5%, Banco Bpm il 5%, Delfin il 3%.

“Abbiamo portato a termine un’azione importante come avevamo annunciato nelle sedi istituzionali – sono le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – prevedendo la realizzazione di un’operazione di politica bancaria e finanziaria italiana volta a rafforzare l’azionariato di un player importante nel mercato del credito in modo serio e riservato come da sempre dichiarato in questi due anni di governo”.

“La sinistra era quasi riuscita a distruggere un patrimonio enorme come quello di Mps che oggi invece diventa, grazie all’azione dello Stato e a una gestione ordinata, un polo attrattivo per grandi investitori italiani. Ne sono molto orgoglioso: la strada era ed è quella giusta”, è il commento del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.