Musica: è morto Sandro Giacobbe

Il mondo della musica è in lutto: è morto, all'età di 75 anni, il cantante Sandro Giacobbe. Malato da una decina d'anni di cancro alla prostata, il cantante è deceduto nella sua abitazione di Gogorno, nel genovese.

Nato a Genova il 14 dicembre 1949 da padre di origini siciliane e madre lucana, Giacobbe lasciò gli studi di ragioneria a 16 anni. Formò il gruppo Giacobbe & le Allucinazioni, con cui si esibì in vari locali della Liguria.

Dopo aver pubblicato il primo singolo, "Per tre minuti e poi", nel 1971, su edizioni Dischi Ricordi, nel 1974 passò alla Cbs, con cui incise il suo primo Lp, “Signora mia”, da cui venne tratto il brano omonimo, che partecipò al Festivalbar e rimase in hit parade per diversi mesi, oltre a far parte della colonna sonora del film di Lina Wertmuller "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto".

La consacrazione arrivò con "Gli occhi di tua madre", canzone con cui arrivò terzo a Sanremo nel 1976. In seguito, partecipò allo Zecchino d'Oro come autore, con "Sette note per una favoletta".

Tra le altre canzoni di successo, si ricordano anche "Mi va che ci sei", "Notte senza di te" e "Sarà la nostalgia". Nel 1983 ritornò a Sanremo con il brano "Primavera", e nello stesso anno iniziò a collaborare a progetti di solidarietà, come la Nazionale Italiana Cantanti, di cui fu difensore centrale e, in seguito, allenatore.

Nel 1990 partecipò di nuovo a Sanremo, con "Io vorrei", mentre nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar, in Cile. Nel 2005, fece un'apparizione al programma "Premiata Teleditta 3 - Non sono repliche", oltre a pubblicare altri singoli e album.

Dal 2014 al 2016, inoltre, fu allenatore in Prima Categoria del neonato Rupinaro Sport, squadra di Chiavari, oltre a partecipare ancora alla Nazionale Italiana Cantanti. Nel 2020, invece, uscì il brano "Genova", realizzato con Don Backy, e nel 2023 incise "Lettera al gigante", scritto da suo figlio Andrea.

Nel corso della sua vita, Giacobbe affrontò diversi momenti bui: dal tumore che aveva colpito suo figlio a 12 anni (da cui, in seguito, riuscì a guarire) fino al meningioma (un tumore che colpisce le meningi, ndr), per il quale subì una difficile operazione.

Lo scorso marzo, a Domenica In, il cantante aveva parlato della sua ultima malattia con Mara Venier: "I medici mi hanno assolutamente prescritto di non stare più in piedi, di non forzare sul bacino, sul femore, perché c'è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi". Insieme a lui, anche sua moglie Marina. "Dal giorno della Befana non sono più uscito, perché se vado in giro e mi vedono su una carrozzina, c'è il rischio che mi fotografino. Volevo invece fare una dichiarazione pubblica in modo non ci fossero dubbi su quello che sto vivendo e che voglio consigliare soprattutto altri altri", ha proseguito.

"Stiamo insieme dal 2010, si è ammalato nel 2015", aveva proseguito la moglie. Durante l'intervista, il cantante aveva svelato che stava preparando un progetto teatrale: "Lo spettacolo si chiamerà Voglia di Hit Parade, sarà uno scontro tra i miei successi e quelli di quegli anni, magari a settembre lo faremo".

I funerali si terranno martedì, nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari.