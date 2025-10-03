Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:40
a soli € 3,00
Nel 25° della firma del partenariato strategico privilegiato speciale, Russia e India rafforzano le relazioni

di Renato Narciso
Venerdì 03 Ottobre 2025
Mosca - 03 ott 2025 (Prima Pagina News)

Si rafforza la partnership strategica con Nuova Delhi.

Il governo Modi infatti, sembra intenzionato a rafforzare i legami con la Russia in tutti i settori, tra cui commercio, difesa, scienza e tecnologia, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano Randhir Jaiswal durante un briefing in risposta a una richiesta di commento da parte della TASS in merito al 25° anniversario della firma della dichiarazione sul partenariato strategico tra Russia e India durante la visita del presidente Vladimir Putin nel Paese.

 "Oggi è un giorno speciale. Il 3 ottobre 2000 abbiamo instaurato un partenariato strategico tra India e Russia. Oggi celebriamo 25 anni di questa partnership speciale", ha affermato. "Godiamo di una partnership strategica speciale e privilegiata. Non vediamo l'ora di rafforzare questi legami e vogliamo rafforzare ogni singolo segmento su cui stiamo lavorando insieme: questioni commerciali, economiche, di investimento, relazioni di difesa, e così via, scienza e tecnologia", ha affermato il diplomatico indiano. Durante la visita di Stato di Putin in India nel 2000, Mosca e Nuova Delhi firmarono una dichiarazione di partenariato strategico, che gettò le basi per vertici periodici e per lo sviluppo della cooperazione multilaterale in settori quali politica, tecnologia militare ed economia.

Nel 2010, il rapporto è stato elevato al rango di partenariato strategico privilegiato speciale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

