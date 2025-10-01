OpenAI: ecco Sora 2, la nuova app che genera video

OpenAI ha lanciato una nuova applicazione per la produzione di video con l'uso dell'intelligenza artificiale, e si appresta a diventare anche un social, come TikTok e Instagram.

La società che ha creato ChatGpt ha presentato Sora 2, piattaforma attualmente disponibile soltanto su iPhone e in accesso limitato in Stati Uniti e Canada, grazie alla quale è possibile generare video con l'IA e condividerli su una bacheca. Gli utenti, inoltre, hanno la possibilità di creare delle copie digitali di se stessi, una sorta di avatar, inseribili nei contenuti.

Secondo quanto riferisce Bloomberg, i primi utenti l'hanno subito paragonato al sistema di TikTok e Instagram, basato sulla condivisione di video brevi. La differenza sta nel fatto che su Sora 2 ogni post è finto, perché è creato dal modello di OpenAI.

Una caratteristica peculiare dell'app, evidenziata dall'esperto di mondo digitale Casey Newton, è che si può creare degli avatar di sé stessi con la funzione 'cameo': Sora 2 produce una versione digitale degli utenti mentre questi parlano davanti alla telecamera dello smartphone e si fanno riprendere il viso. L'avatar viene, quindi, memorizzato, in modo da poterlo inserire negli scenari desiderati. "Ogni video ha richiesto pochi minuti per essere creato - ha scritto Newton - È quindi possibile condividere i video con i follower o in privato con i propri amici nell'app".

Questa nuova funzione di OpenAI porta con sé altre domande su copyright e deepfake: secondo Bloomberg, "con il miglioramento delle capacità di Sora", la cui prima versione è stata lanciata lo scorso anno, "è probabile che si accendano preoccupazioni sui rischi nel settore cinematografico, oltre a rendere più difficile per le persone distinguere ciò che è autentico online".

OpenAI ha dichiarato che gli utenti non potranno realizzare video partendo da semplici foto o con personaggi vip, in modo da limitare la diffusione di deepfake basati sui personaggi pubblici, e che saranno previste restrizioni per quanto riguarda gli adolescenti.