Ordine dei Medici di Roma verso le elezioni, Giuseppe Lavra in testa ai sondaggi e alle indicazioni interne

Ma vediamolo insieme il profilo del Dr. Giuseppe Lavra, che ha alle spalle un curriculum di altissimo profilo medico e scientifico.Egli ha infatti lavorato come medico frequentatore nell’intero anno 1979 presso la Medicina Interna dell’Ospedale S. Giovanni di Roma. Dal 01/06/79 al 30/09/81 è stato responsabile della sezione di Medicina Interna dell’Istituto di Osservazione Nazionale (INO) di Roma-Rebibbia, e dal 1978 al 1989 ha svolto attività di Medico di Medicina Generale convenzionato con la Regione Lazio.Dal 1978 al 1991 è stato Consulente Tecnico d’ufficio del Tribunale Civile di Roma, e dal 05/05/1980 è medico dipendente dell’Ospedale S. Giovanni di Roma in qualità di medico internista.Dal 5 maggio 1980 fino al 1988 ha lavorato presso il DEA dello stesso Ospedale e dal 1988 fino al gennaio 2002 presso la I Divisione Medica dello stesso Ospedale successivamente denominata UOD Medicina Interna II.Da gennaio ad aprile 2002 è stato responsabile del Servizio di Medicina Interna dedicato ai malati internistici assegnati nei reparti chirurgici sempre dell’Ospedale S.Giovanni di Roma nell’ambito del quale è stato responsabile di una sezione di 18 letti di degenza ordinaria di Medicina Interna, e dal I maggio 2002 gli è stata conferita la Direzione di Struttura Complessa della Divisione di Medicina Interna ex III dell’Ospedale S. Giovanni di Roma.Siamo in presenza di una vera e propria eccellenza medica per Roma Capitale e la sua provincia, e che ora si candida a guidare una lista di giovani medici e di giovani dottoresse con la voglia di trasformare il ruolo stesso e gli obiettivi tradizionali dell’Ordine dei Medici di Roma. Con quanto successo?A giudicare dagli attestati di simpatia e di fiducia che in questi giorni gli sono già arrivati via wz o via mail, o anche direttamente sul suo cellulare, c’è da giurare che Giuseppe Lavra sarà la vera sorpresa di queste elezioni.La Lista denominata "Orgogliosamente Medici" e di cui Giuseppe Lavra è leader e capofila risulta così composta: 1. Lavra Giuseppe (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 24836) 2. Cammareri Francesco (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 30939) 3. Calò Andrea (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 63498) 4. Cappellano Ernesto (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 33388) 5. Chiodi Rosa (iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 30664) 6. Di Loreto Giuseppe (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 26361) 7. Iannuzzi Mungo Massimiliano (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 39169) 8. Laudani Antonino (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 44349) 9. Oppido Piero Andrea (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 34298) 10. Orrù Manuela (iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 51615) 11. Saliceti Francesco (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 33985) 12. Sgarbazzini Marco (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 28394) 13. Simula Francesco (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 36198) 14. Soldo Annarita (iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 43805) 15. Spanò Marco (iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi con n. 64968).Questo che segue è il calendario delle votazioni che si svolgeranno in tre diverse fasi e sempre nella sede dell’Ordine dei Medici di Via Giovan Battista De Rossi. In prima convocazione nei giorni: 15 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 16 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 17 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 18 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 19 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00; in seconda convocazione nei giorni: 22 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 23 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 24 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 25 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 26 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00; in terza convocazione nei giorni: 29 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 30 Novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 01 Dicembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 02 Dicembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 03 Dicembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, presso la sede dell’Ordine, a Roma in Via Giovanni Battista De Rossi 9.Tre le liste presentate per il rinnovo degli organi direttivi dell’ordine e sono: Lista denominata “Insieme”, Lista denominata “Orgogliosamente Medici”, e Lista denominata "Valore Medico".Poi c’è una lista per il rinnovo dei 9 componenti della commissione per gli iscritti all0’albo degli odontoiatri: Lista denominata “Odontoiatria Unita”. Mentre per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti ci sono tre liste diverse: Lista denominata “Insieme”, Lista denominata “Orgogliosamente Medici”, e infine Lista denominata “Valore Medico”.