Parlamento Europeo, von der Leyen: "I nostri avversari fomentano le divisioni"

"Voglio sottolineare un punto, dobbiamo concentrarci su ciò che conta davvero, ottenere risultati per gli europei. La verità è che i nostri avversari non solo sono pronti a sfruttare qualsiasi divisione, ma sono loro stessi a fomentare attivamente tali divisioni".

Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, parlando alla Plenaria del Parlamento Europeo, durante il dibattito sulle due mozioni di censura presentate contro di lei.

Citando il discorso di Vladimir Putin al Club Vadai, la numero uno di Palazzo Berlaymont ha detto che quello del presidente russo "è il trucco più vecchio del mondo. Seminare divisione, diffondere disinformazione, creare un capro espiatorio".