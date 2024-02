Pisa, Gasparri (FI): "No alla criminalizzazione preconcetta nei confronti delle Forze dell'ordine"

"In queste settimane in Italia ci sono state oltre mille manifestazioni durante le quali, in alcuni casi, sono stati feriti poliziotti e carabinieri di cui nessuno parla.Tutti abbiamo visto le immagini di Milano, con negozi e vetrine devastati. Si è inneggiato più volte a Hamas, un movimento di terroristi islamici autore di orrende stragi, e qualcuno ha detto che Israele deve sparire dalla faccia della terra.Il diritto di manifestare è sacrosanto, ma inneggiare al terrorismo, alla distruzione di Israele, dare spazio all'antisemitismo è vietato dalla legge. Di queste mille e più manifestazioni, quasi tutte svolte tranquillamente, poche hanno dato luogo a incidenti e non erano state comunicate alle autorità".Così, ai microfoni di Rai Radio 1, il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri."Ricordo, poi, che nel Giorno della memoria dedicato alla Shoah, volevano fare una manifestazione per la Palestina. Giustamente le autorità hanno detto agli organizzatori che poteva essere inopportuno e quella manifestazione è stata differita.Questo fanno le autorità, dialogano con chi promuove manifestazioni per prevenire problemi. Altrimenti quando c'è un assalto, ricordiamo l'assalto alla sede della Cgil, ci si lamenta perché la manifestazione non è stata bloccata. E per bloccare a volte bisogna anche chiudere una strada. A volte si accusano le autorità di lassismo, altre di repressione.Chi gestisce l'ordine pubblico ha una responsabilità delicata. Se ci sono errori si individueranno, ma no alla criminalizzazione preconcetta nei confronti delle Forze dell'ordine. Si pensi a quei no Tav che hanno ferito in questi anni decine e decine di poliziotti e carabinieri in Piemonte. Questo personale si deve curare a spese proprie, deve sostenere spese legali a spese proprie. Io - ha concluso il senatore - non ho esitazioni a difendere quel personale in divisa ferito, vilipeso e aggredito".