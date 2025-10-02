Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 21:33
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Prato: Natale nelle frazioni, pubblicato bando per finanziare eventi e iniziative
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Prato: Natale nelle frazioni, pubblicato bando per finanziare eventi e iniziative

Le risorse complessivamente messe a disposizione ammontano a 104.000 euro.

(Prima Pagina News)
Giovedì 02 Ottobre 2025
Prato - 02 ott 2025 (Prima Pagina News)

Le risorse complessivamente messe a disposizione ammontano a 104.000 euro.

"E' stato pubblicato sul sito web del Comune un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che vogliono proporre eventi, attività o iniziative per animare le frazioni della città durante le festività natalizie.

Potranno presentare la propria proposta soggetti pubblici e privati, a esclusione di partiti politici e associazioni sindacali. I soggetti che presentano domanda non devono avere scopo di lucro.

L’Amministrazione riconoscerà, in base alla procedura selettiva disciplinata dal bando, un contributo economico sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente rendicontate.

Le risorse complessivamente messe a disposizione ammontano a 104.000 euro.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 23.59 di venerdì 17 ottobre esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it, scrivendo nell'oggetto “ Manifestazione di interesse rivolta alla realizzazione di progetti ed iniziative di animazione del territorio a corredo degli interventi dell’amministrazione durante le festività natalizie 2025 nelle frazioni”.

Verrà pubblicata sul sito del Comune la graduatoria dei progetti ordinata in base al punteggio ottenuto. I contributi saranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria fino a esaurimento delle risorse. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando sul sito del Comune: https://www2.comune.prato.it/avvisi/2025/archivio17_20_868_446_25.html". 

Lo rende noto il Comune di Prato.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

bando
Natale
PPN
Prato
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.