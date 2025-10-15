Creatività ed esperienza: Romana Cenesi porta la sua visione unica a Roma Sposa 2025

Romana Cenesi, fondatrice di Romana Cenesi Events, wedding planner e organizzatrice di eventi riconosciuta per il suo stile raffinato e la sua visione romantica, sarà presente a Roma Sposa 2025, una tra le più importanti fiere italiane dedicata al mondo del matrimonio.



Dal 16 al 19 ottobre 2025, al Palazzo dei Congressi di Roma, Romana accoglierà i futuri sposi per far scoprire le nuove tendenze e le migliori proposte del settore wedding, insieme a un’accurata selezione di fornitori d’eccellenza.



L’evento sarà anche l’occasione per presentare la sua esclusiva linea di Perfume Bar, L’amour Toujours, un’esperienza olfattiva pensata per celebrare l’amore in ogni sua forma. Un profumo, un’emozione, un ricordo che accompagna ogni storia, per sempre.

Sono attesi oltre 2.500 visitatori al giorno: un appuntamento da non perdere per chi sogna un matrimonio unico e indimenticabile.