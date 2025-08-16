Putin: Il popolo Ucraino è un popolo fraterno

“Come sapete una delle questioni centrali è intorno all'Ucraina noi vediamo il desiderio dell'amministrazione USA e del presidente Trump di contribuire a una soluzione del conflitto". "Il suo desiderio è di entrare nella sostanza, di capirne quali sono le cause alla radice". "Io dico che gli eventi russi in Ucraina sono legati a fondamentali preoccupazioni di sicurezza". "Noi riteniamo il popolo ucraino, l'ho detto più volte, un popolo fraterno, per quanto strano possa risuonare oggi, abbiamo radici comuni e tutto quello che sta vivendo è una tragedia e un dolore per noi, per cui il nostro Paese è sinceramente interessato a porre fine a tutto questo ma in tutto questo siam convinti che la composizione del conflitto deve tener conto di tutte le ragioni della crisi di cui abbiamo parlato più volte". "Bisogna tener conto di tutte le legittime preoccupazioni di sicurezza della Russia e ripristinare un equilibrio di interessi in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato Vladimir Putin al termine del vertice con Trump".