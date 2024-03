Radar SWG: Centrodestra, tre partiti diversi ma coesi

L'ultimo Radar dell'Istituto di ricerca SWG, eseguito nel periodo compreso tra il 20 e il 25 marzo, fotografa un centrodestra sempre coeso ma caratterizzato da profondi tratti caratteristici distintivi. Elementi di diversità che però non intaccano la solidità della coalizione di governo."Nell’indagine della settimana scorsa - sottolinea SWG - era emersa una percezione diffusa che lo schieramento del centrodestra sia piuttosto coeso. Una coesione tra partiti che, come è naturale, presentano delle differenze sostanziali tra loro. Fratelli d’Italia viene principalmente identificato con la sua leader e viene apprezzato anche per la coerenza e la capacità di tenere una linea moderata senza sconfessare le origini di destra".E che ruolo gioca nel centrodestra Forza Italia? "Ha ancora come elemento di forza l’eredità politica di Berlusconi - si legge nel Radar dell'Istituto di ricerca - ma si distingue dagli alleati anche in quanto argine agli estremismi e forza europeista".In merito poi al Carroccio, dal sondaggio SWG emerge che "i suoi principali asset sono invece il coraggio di assumere posizioni politicamente scomode, l’impegno per il Nord e la vicinanza alla gente comune".L'analisi dell'Istituto di ricerca triestino prende in esame anche altri elementi della coalizione di maggioranza. "In termini di posizionamento politico - aggiunge SWG - mentre Forza Italia viene collocata chiaramente nell’area di centrodestra, gli altri due partiti vengono percepiti come più marcatamente di destra, lontano però dall’ala più estrema. In questo, la Lega risulta leggermente più a destra di Fratelli d’Italia".Infine la questione Salvini all'interno del Carroccio. "In merito al dibattito interno alla Lega - conclude il Radar SWG - si evince che Salvini gode ancora della fiducia della maggioranza dei suoi attuali elettori e lo stesso vale per la scelta di considerare la Lega partito con vocazione nazionale. Tuttavia emergono malumori non trascurabili all’interno della base leghista, con più di un elettore su 3 che preferirebbe un nuovo leader e tornare alle origini riesumando la Lega Nord. Il ricambio al comando è auspicato inoltre da quasi metà degli elettori della Lega fuoriusciti dal 2019 in poi".(Fonte SWG. Sondaggio CATI - CAMI - CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. Data di esecuzione 20-25 marzo 2024).