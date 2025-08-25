Torna l'appuntamento con la Corsa del Ricordo

Dopo le tappe di Roma, Catania, Grosseto ed Aversa dei mesi scorsi, subito dopo l’estate, nel mese di settembre, la Corsa del Ricordo, torna l’evento organizzato da ASI con il sostegno dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per commemorare i massacri delle foibe e il drammatico esodo delle popolazioni italiane dai confini nordorientali che ormai copre l’intero territorio nazionale. Appuntamento per i runners in tre città italiane.

Domenica 14 settembre si correrà nel Lazio, a San Felice Circeo e in Piemonte, a Novara. In entrambe le piazze l’evento è alla terza edizione. Domenica 21 i riflettori si accenderanno su Trieste dove la manifestazione è giunta all’ 8^ edizione.

San Felice Circeo

Per la terza volta, domenica 14 settembre si torna a correre all’ombra del promontorio del Circeo su un percorso affascinante, particolarmente gradito ai podisti, che lambisce il mare per poi attraversare le suggestive strade de borgo nel quale gli atleti potranno godere al passaggio di scorci mozzafiato di uno dei centri storici più belli d’Italia.

Lo start alle ore 10 da Piazzale Cresci dove è posto anche l’arrivo e il palco delle premiazioni. La tappa di San Felice Circeo è organizzata tecnicamente dalla Oso di Ferdinando Colloca e Salvatore Nicosia, una delle società più accreditate del podismo romano ed affiliata ad Asi.

Iscrizioni

€12,00 (dodici/00) fino al 31 Agosto,

€15,00 (quindici/00) fino al 12 Settembre, €18,00 (diciotto/00) entro le 9,00 del 14 Settembre. (casi eccezionali).

Per le società con più di 10 iscritti verrà consegnato un pettorale gratuito.

Online: Tramite il portale Endu, pagamento con carta di credito o bonifico bancario da effettuare all’iban riportato al termine della procedura di iscrizione. In questo caso non sarà necessario inviare nessuna del pagamento via e-mail

Offline: compilando il modulo Excel messo a disposizione dalla società organizzatrice e inviandolo in allegato unitamente alla copia del pagamento a ricordocirceo@evodata.it, pagando la quota di iscrizione tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT28X0623003231000015053158 intestato a a.s.d. O.S.O. Old Stars Oso

La quota di partecipazione include:

- pettorale gara;

- assistenza medica;

- chiusura del percorso al traffico veicolare;

- ristoro all’arrivo;

pacco gara speciale composto da:

● T-shirt dedicata;

● special gadget

Novara

Domenica 14 settembre appuntamento che terza edizione della Corsa del Ricordo di Novara, con partenza e arrivo in via Redipuglia, nel cuore del Villaggio Dalmazia.

L’evento, organizzato dall’Associazione Fare Sport in collaborazione con l’ASI e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia e Comune di Novara, inserita nel calendario regionale Fidal vuole commemorare l’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra.

Quest’anno la manifestazione assume un significato speciale: per la prima volta sarà assegnato il Trofeo Antonio “Nini” Sardi, dedicato allo storico presidente del Comitato novarese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, punto di riferimento instancabile e discreto per la comunità degli esuli.

Uomo di grande umanità, Sardi ha dedicato la vita a sostenere i residenti del Villaggio Dalmazia, difendendo la memoria delle proprie radici e aiutando chi ricostruiva la propria vita lontano dalla terra d’origine.

I percorsi attraverseranno i luoghi simbolo del quartiere Percorso 10 Km (partenza ore 10.00) Via Redipuglia, Via Udine, Via Tolmezzo, Via Belluno, Via Monte San Gabriele Strada Mercadante, Cascina Malvista, Costeggio Torrente Agogna, Strada Cascina Cortenuova, Strada Vecchia Torrion Quartara, Via Monte San Gabriele, Via Belluno, Via Redipuglia. Percorso 5 Km (partenza ore 10.10) Via Redipuglia, Via Udine, Via Tolmezzo, Via Belluno, Via Monte San Gabriele Via Maestra, Strada Cascina Cortenuova, Strada Vecchia Torrion Quartara, Via Monte San Gabriele, Via Belluno, Via Redipuglia.

La corsa sarà anche l’occasione per ricordare figure sportive legate alla comunità giuliano-dalmata di Novara, come la campionessa di softball Adelia Valencich, il marciatore olimpico Abdon Pamich, il volontario e sportivo Giuliano Koten e il mitico stopper azzurro Giovanni “Nini” Udovicich.

Iscrizioni

Online: tramite il portale ENDU Pagamento con carta di credito o bonifico bancario da effettuare all’iban riportato al termine della procedura di

iscrizione. In questo caso non sarà necessario inviare nessuna copia del pagamento via e-mail.

Offline: (riservato alle società) compilando il modulo excel messo a disposizione dalla società organizzatrice e pagando la quota di iscrizione tramite bonifico bancario a Fare Sport A.S.D. IBAN: IT19J0503410100000000044745 Modulo e copia del pagamento dovranno essere inviati in allegato a ricordonovara@evodata.it.

La quota di partecipazione include:

- pettorale gara;

- assistenza medica;

- chiusura del percorso al traffico veicolare;

- ristoro all’arrivo;

pacco gara speciale composto da:

● T-shirt dedicata;

● special gadget

Trieste

L’8^ edizione della Corsa di Trieste si correrà domenica 21 settembre. L’evento organizzato da ASI è curato dal comitato “Trieste Corre” assieme al Comitato regionale Fvg ASI, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) e la Lega Nazionale. Il percorso 9,90 km, si dipanerà nella tradizionale location intorno alla Foiba di Basovizza, luogo simbolo dei tragici eventi post bellici, su un terreno misto asfalto/sterrato. Prevista anche la Corsa del Ricordo Family di 4km, aperta a tutti, per permettere anche ai non agonisti di essere protagonisti dell’evento. La manifestazione è a numero chiuso: 500 iscritti per la gara competitiva.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Fidal, quest’anno sarà dedicata alla memoria di Nino Benvenuti, campione olimpico nativo di Isola d'Istria e simbolo di sport e valori. Sarà un tributo al pugile istriano recentemente scomparso che ha ispirato generazioni con il suo coraggio e la sua umanità. Prologo alla manifestazione una giornata/evento che si svolgerà lunedì 15 settembre nella prestigiosa sala Predonzani della Regione Friuli Venezia Giulia alla presenza di autorità sportive, politiche, e dell’associazionismo giuliano/dalmata che, insieme, ripercorreranno la prestigiosa carriera di Benvenuti.



Iscrizioni

Il costo delle iscrizioni è di Euro 10,00 per la gara competitiva. Le iscrizioni vanno effettuate collegandosi al sito https://my.raceresult.com/356371/, selezionando la gara desiderata entro le ore 24 di giovedi 18/09/2025. Tramite il portale pagamento con carta di credito, PayPal o bonifico bancario da effettuare all’iban riportato al termine della procedura di iscrizione.

La quota di partecipazione include:

- pettorale gara;

- assistenza medica;

- chiusura del percorso al traffico veicolare ;

- ristoro all’arrivo;

pacco gara speciale composto da:

● T-shirt dedicata;

● special gadget