Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:59
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Jannik Sinner conferma la relazione con Laila Hasanovic: "Sono innamorato"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Jannik Sinner conferma la relazione con Laila Hasanovic: "Sono innamorato"

Il tennista numero 1 al mondo non ha fornito dettagli, ma il suo sorriso ha confermato tutto.

(Prima Pagina News)
Lunedì 25 Agosto 2025
Roma - 25 ago 2025 (Prima Pagina News)

Il tennista numero 1 al mondo non ha fornito dettagli, ma il suo sorriso ha confermato tutto.

Il cuore di Jannik Sinner non è libero: a confermarlo, per la prima volta, è stato proprio lui, che ha rotto il silenzio sul tema dell'amore. “Sì, sono innamorato”, ha detto Sinner alla vigilia degli Us Open, confermando, di fatto, i rumors che lo vogliono legato alla modella danese Laila Hasanovic.

Il tennista di San Candido ha sempre difeso la sua privacy, e la dichiarazione fatta a New York non fa eccezione, dato che ai cronisti ha subito detto: “Della vita privata non parliamo”. Dunque, nessun dettaglio, soltanto un sorriso che, però, di fatto, conferma tutto.

La modella, elegante e molto seguita sui social media, è riuscita a conquistare il cuore del tennista altoatesino con discrezione, lontano dai riflettori. Le prime voci su una relazione tra i due sono cominciate a circolare tra maggio e giugno, dopo che erano stati visti a Copenaghen. In seguito, la modella era stata vista sugli spalti di Wimbledon, dove Sinner ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz. Dopo la vittoria, Sinner si è allontanato dai riflettori, e subito si è parlato di una vacanza intima con la Hasanovic.

Intanto, dopo il problema fisico che lo aveva portato a dare forfait alla finale di Cincinnati, ancora contro Alcaraz, Sinner si è rimesso in sesto, ed è pronto a esordire agli Us Open, domani, contro Vit Kopriva. A New York, però, si è lasciato andare anche ad una confessione privata: il tennista, infatti, ha detto di essere appassionato dei Lego, che usa per rilassarsi e staccare la mente tra una partita e l'altra.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Jannik SInner
Laila Hasanovic
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.