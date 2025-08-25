Jannik Sinner conferma la relazione con Laila Hasanovic: "Sono innamorato"

Il cuore di Jannik Sinner non è libero: a confermarlo, per la prima volta, è stato proprio lui, che ha rotto il silenzio sul tema dell'amore. “Sì, sono innamorato”, ha detto Sinner alla vigilia degli Us Open, confermando, di fatto, i rumors che lo vogliono legato alla modella danese Laila Hasanovic.

Il tennista di San Candido ha sempre difeso la sua privacy, e la dichiarazione fatta a New York non fa eccezione, dato che ai cronisti ha subito detto: “Della vita privata non parliamo”. Dunque, nessun dettaglio, soltanto un sorriso che, però, di fatto, conferma tutto.

La modella, elegante e molto seguita sui social media, è riuscita a conquistare il cuore del tennista altoatesino con discrezione, lontano dai riflettori. Le prime voci su una relazione tra i due sono cominciate a circolare tra maggio e giugno, dopo che erano stati visti a Copenaghen. In seguito, la modella era stata vista sugli spalti di Wimbledon, dove Sinner ha sconfitto in finale Carlos Alcaraz. Dopo la vittoria, Sinner si è allontanato dai riflettori, e subito si è parlato di una vacanza intima con la Hasanovic.

Intanto, dopo il problema fisico che lo aveva portato a dare forfait alla finale di Cincinnati, ancora contro Alcaraz, Sinner si è rimesso in sesto, ed è pronto a esordire agli Us Open, domani, contro Vit Kopriva. A New York, però, si è lasciato andare anche ad una confessione privata: il tennista, infatti, ha detto di essere appassionato dei Lego, che usa per rilassarsi e staccare la mente tra una partita e l'altra.