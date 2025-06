Rapporto Ericcson: il 5G supererà il 4G nel 2027

Nel 2027, il 5G sorpasserà il 4G in termini di abbonamenti mobili. E' quanto emerge dai dati dell'ultimo Mobility Report di Ericsson, che ha analizzato l'andamento delle reti in tutto il mondo, ravvisando un aumento del 5G pari al 20% su base annua.

Alla fine dello scorso anno, il 5G copriva il 35% del traffico dati mobile a livello mondiale, per una copertura pari al 55% della popolazione. In Europa, Russia esclusa, il 5G è all'85%, ancora dietro Paesi come l'India (95%) e il Nord America (95%).

Stando ad Ericcson, entro il 2030, il 5G coprirà l'85% della popolazione mondiale. Lo streaming video, con il 74% del traffico dati, è il principale motore di crescita dello standard.

E' previsto che il boom delle app di Intelligenza Artificiale generativa amplierà ancora l'adozione del 5G, in particolare per quanto riguarda l'invio di dati online in gergo "uplink". L'IA generativa, ricorda l'azienda, ha infatti capovolto l'uso tradizionale della rete, che si basava sul "download" di dati, cioè la ricezione di pacchetti dall'esterno verso i terminali.

"Con l'introduzione sul mercato di smartphone più potenti, nuovi dispositivi di realtà mista (xr) e contenuti multimediali più avanzati, si prevede un aumento significativo di dati in uscita dal dispositivo verso la rete, legato principalmente a interazioni testuali e vocali", recita una nota ufficiale di Ericcson.

Secondo gli analisti, l'IA generativa resterà ancora fondamentale nell'offerta di nuovi smartphone, con i produttori che si concentreranno sulle innovazioni apportate per gestire nuove applicazioni basate sugli algoritmi di IA.