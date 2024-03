Regionali Basilicata, Calenda: "Azione esclusa da centrosinistra, valutiamo sostegno a Bardi"

In seguito alla decisione di Pd, M5S, Avs e +Europa di candidare Domenico Lacerenza alla Presidenza della Regione Basilicata, il capo politico di Azione, Carlo Calenda, ha denunciato l'esclusione del partito, e ha aperto all'ipotesi di sostenere il candidato del centrodestra e Governatore uscente, Vito Bardi.In un'intervista rilasciata a Radio InBlu, a una domanda se l'ipotesi di fornire sostegno a Bardi, Calenda ha replicato: “Certo, ma questo lo avevo già detto. Le verifiche che facciamo sono di volta in volta sulla qualità del candidato. Noi di certo non appoggiamo un candidato di sinistra populista o uno parafascista”, ma in Basilicata “c’è un candidato moderato ed europeista, un uomo delle istituzioni, non il ‘Trux’", cioè il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzo, candidato del centrodestra alle Regionali in Sardegna, vinte da Alessandra Todde (centrosinistra). "Valuteremo e, dopo aver riunito i miei decideremo".“Vado venerdì e sabato in Basilicata, voglio vedere i miei e parlarci. Preferisco non avere candidati terzi” e “quello che sappiamo è che non siamo inclusi nella candidatura di centrosinistra“, ha proseguito Calenda, per poi precisare che “semplicemente il Movimento 5 Stelle, che ormai decide la politica della sinistra, ha escluso Azione e ne abbiamo preso atto. Fino a ieri mattina ho parlato con Elly Schlein per capire qual era il loro orientamento di candidatura, mi ha detto che non ce l’avevano, poi ho appreso che c’era stato un tavolo di una coalizione molto spinta a sinistra. Auguri, va bene così”.Schlein, ha continuato, “non si è disturbata” ad avvisarlo. “Lì noi abbiamo preso alle politiche il 10%, c’è l’ex governatore Marcello Pittella che è responsabile di Azione, vedremo se la scelta li ripagherà”, ha concluso l'ex Ministro dello Sviluppo Economico.Fonti del Pd hanno fatto sapere che la coalizione potrebbe essere allargata: “Dal Pd non c’è nessuna preclusione a un allargamento della coalizione di centrosinistra, noi continuiamo ad essere unitari. Ancora una volta il Pd farà valere le ragioni dell’unità della coalizione di centrosinistra”.Nessun veto neanche da parte del M5S: “Noi non esprimiamo dei veti, nel nuovo corso c’è una politica con il sorriso che vuole rispettare gli altri. Ma è difficile se devi lavorare con leader che pubblicamente dichiarano che l’obiettivo è distruggere il Movimento 5 Stelle“, ha dichiarato il presidente, Giuseppe Conte, a Roma, durante la presentazione del libro di Michele Ainis "Capocrazia".