Regionali Basilicata: Domenico Lacerenza sarà il candidato del centrosinistra alla Presidenza

E' Domenico Lacerenza il candidato di Pd, M5s, AVS e +Europa a Presidente della Regione Basilicata per le Regionali del 21 e 22 aprile.L'accordo sul suo nome è stato raggiunto questa sera.Lacerenza, 66 anni, è Direttore della Sic (Struttura interaziendale complessa) di Oculistica dell'Ospedale Regionale "San Carlo" di Potenza."La formazione civica 'Basilicata Casa Comune', il Pd, il M5S, AVS e +Europa hanno chiesto di comune accordo al dott. Domenico Lacerenza - profilo di alto spessore professionale, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell'ospedale regionale 'San Carlo' di Potenza - di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell'amministrazione della Regione Basilicata.A Lacerenza, che ha accettato con entusiasmo la sfida, va il nostro ringraziamento", fanno sapere il Pd, M5S, Avs e +Europa, in una nota congiunta.Della coalizione, attualmente, non fanno parte Italia Viva e Azione."L'agenda di governo regionale che propone questa coalizione - prosegue la nota - forte della candidatura di Lacerenza, prevede in primo luogo di offrire una sanità di qualità a tutti i cittadini lucani: una sfida essenziale per rilanciare un territorio che ha sofferto profondo disagio per ciò che attiene la fruizione del diritto alla salute e il diritto alle cure"."Per me, che mi sono sempre dedicato alla professione di medico a tempo pieno, è il primo incarico politico: mi impegnerò al massimo per essere all'altezza", ha commentato Lacerenza.