Riese Pio X (Tv): 27enne accoltellata a morte, sentito il compagno

E' stato sentito dai Carabinieri il compagno di Vanessa Ballan, la ragazza di 27 anni accoltellata a morte oggi a Spineda di Riese Pio X, nel Trevigiano.La ragazza è stata trovata senza vita all'ingresso della sua abitazione. A trovare il corpo è stato un vicino di casa, che ha lanciato l'allarme e chiamato il 118.Al momento, è caccia all'uomo: il presunto omicida sarebbe residente ad Altivole, Comune al confine con Riese. Si tratterebbe di un conoscente della coppia. Per questo, la ragazza avrebbe aperto la porta, ma è stata aggredita e uccisa.Il compagno, Nicola Scapinello, si trovava insieme a lei al momento dell'aggressione: pur essendo in stato di choc, è però riuscito a fornire tutti gli elementi utili agli inquirenti per indagare. L'arma usata per compiere l'omicidio non è stata trovata.La coppia aveva un figlio di 4 anni, che non sarebbe stato presente al momento dell'omicidio, e lei era incinta del secondogenito.La famiglia, originaria di Castelfranco Veneto (Tv), viveva da anni nella frazione di Spineda di Riese Pio X, un quartiere residenziale con case bifamiliari e un negozio di parrucchiera, frequentato dalla vittima.