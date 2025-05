Rinnovo delle cariche ENPAM 2025: al voto per rappresentare medici e odontoiatri

Il prossimo giovedì 29 maggio 2025, dalle ore 8:00 alle ore 22:00, si terranno le votazioni per il rinnovo delle cariche della Fondazione ENPAM, l’Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri italiani. Sarà possibile votare per il rinnovo della Consulta Nazionale Quota B e della Consulta Regionale Lazio Quota B.

Chi può votare?

Hanno diritto al voto tutti i medici e odontoiatri, sia attivi che pensionati, iscritti all’ENPAM. La votazione si svolgerà presso gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri delle seguenti province: Roma (via G.B. de Rossi, 9), Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

I candidati

Per la Consulta Nazionale Quota B è candidato

mentre per la Consulta Regionale Lazio Quota B si propone Giovanni Carnovale, noto medico chirurgo e odontoiatra con un ampio curriculum di esperienze istituzionali.

Il profilo di Giovanni Carnovale

Medico chirurgo e odontoiatra, Carnovale è attivo presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma (OMCEO), membro della Commissione microcredito della FNOMCeO, docente universitario, medico della Direzione Generale RAI, collaboratore AIFA per la medicina di precisione, e guardia palatina del Santo Padre in Vaticano.

Con un impegno rivolto all’innovazione e alla sostenibilità, promuove un'ENPAM orientata alla digital health, alla ricerca scientifica, e a una gestione patrimoniale efficiente a favore dei professionisti della sanità.

L’importanza di votare

L’ENPAM, con oltre 260.000 iscritti, è la Cassa previdenziale più rilevante in Italia per medici e odontoiatri. Il suo ruolo non è solo previdenziale, ma anche strategico per il futuro della sanità, sostenendo la solidarietà e l’universalità del sistema sanitario italiano.

Il 29 maggio 2025 è una data cruciale per scegliere chi guiderà le politiche previdenziali e di sviluppo della categoria. Scrivi Giovanni Carnovale nella scheda per la Consulta Regione Lazio Quota B, per contare di più in ENPAM.