Rocco Siffredi: "Mi scuso con i cittadini di Ceglie Messapica: se lo sapevo prima, non facevo nemmeno la rima"

Il famoso attore, regista e produttore del cinema internazionale per adulti, Rocco Siffredi, risponde sul magazine Mow alle polemiche scaturite dalla pagina Facebook del sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, che ha accusato Siffredi di ridicolizzare la città.Contattato dal magazine lifestyle di AM Network nel giorno del proprio 58esimo compleanno, il pornodivo originario di Ortona (Ch), dichiara circa l'incidente diplomatico in Puglia: “Mi scuso con chi si fosse sentito offeso, ci mancherebbe: adoro la Puglia, amo il territorio, le pietanze locali, ma soprattutto adoro i pugliesi. Lungi da me l'idea di andare in Puglia per voler offendere qualcuno, ma che: scherziamo? - racconta Rocco Siffredi in esclusiva sulle pagine digitali di mowmag - Il mio messaggio è stato un po' naif, ma l'incomprensione è soprattutto nata perché non conoscevo la corretta pronuncia: mi hanno detto dopo, dove cade esattamente l'accento. Per cui mi scuso con i cittadini di Ceglie Messapica: se lo sapevo prima, non facevo nemmeno la rima!”.