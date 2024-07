Roma: cade in un fosso a fine turno, morto dipendente Atac

Un dipendente dell'Atac di 51 anni è morto dopo essere caduto in un fosso per la manutenzione dei mezzi di trasporto, nel deposito di Tor Vergata, a Roma.

L'incidente è avvenuto stamani: l'uomo aveva appena finito il suo turno lavorativo. Portato in condizioni gravissime all'ospedale, i medici lo hanno dichiarato in stato di morte cerebrale.

La notizia del decesso è stata data dalla Uiltrasporti Lazio: "Un'orribile ed inaccettabile tragedia sul lavoro colpisce la comunità di Atac, piangiamo un collega. Ci stringiamo al dolore inconsolabile della famiglia ed al cordoglio delle lavoratrici e dei lavoratori. Esigiamo che venga fatta piena luce sulle dinamiche dell’incidente e sulle motivazioni che hanno generato lo stesso. Come esigiamo di capire se tutte le azioni a garanzia della salvaguardia della sicurezza e della salute sul lavoro fossero state assicurate", hanno commentato il segretario generale della Uiltrasporti Lazio, Maurizio Lago, ed il segretario regionale Fabio Esposito.

Sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri della Stazione di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati, che hanno effettuato i dovuti accertamenti, chiuso al pubblico la zona dell'incidente e sentito alcune persone. Al momento, le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso.

Cordoglio per la morte dell'uomo è stato espresso dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Faccio le condoglianze più sincere alla sua famiglia a nome di tutta la città - si legge in una nota -. E' un episodio che ci lascia sgomenti sulle cui dinamiche mi auguro venga fatta luce al più presto".

In seguito all'incidente, per domani è stato indetto dai sindacati regionali Usb Lavoro privato e Orsa Tpl uno sciopero di 8 ore, dalle 08:30 alle 16:30. Lo rende noto l'Atac sul suo sito web. "Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale", mentre "i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subisce alcuna interruzione. Possibili limitazioni del servizio biglietterie nelle stazioni metro".