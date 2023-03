Russia, da Putin ok al nuovo concetto di politica estera: "Non siamo nemici dell'Occidente, non abbiamo intenzioni ostili"

C'è l'ok, da parte del Presidente russo, Vladimir Putin, in merito al nuovo concetto di politica estera, che stabilisce che la Russia non è il nemico dell'Occidente. Il documento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale."La Russia - è scritto nel documento - non si considera un nemico dell'Occidente, non si isola dall'Occidente, non ha intenzioni ostili nei suoi confronti, contando sulla consapevolezza dell'assenza di prospettive di un confronto con la Russia". La speranza è che le nazioni occidentali accettino "realtà multipolari" ed è augurabile il "ritorno nel tempo all'interazione sulla base dei principi di uguaglianza sovrana e rispetto degli interessi".Ma, precisa il documento, "l'atteggiamento della Russia nei confronti di altri Paesi sarà determinato dalla loro politica costruttiva, neutrale o ostile".E' intenzione di Mosca "sviluppare attivamente la cooperazione in tutte le aree con alleati e partner, per fermare i tentativi di Paesi ostili di impedire tale cooperazione", ponendo specifica attenzione alla Cina e all'India.La politica estera russa ha l'obiettivo primario di formare "un sistema di relazioni internazionali che garantisca una sicurezza affidabile, la conservazione dell'identità culturale, pari opportunità di sviluppo per tutti gli Stati".