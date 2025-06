Tennis, Wimbledon: avanti Bellucci, Fognini in campo contro Alcaraz

Mattia Bellucci supera il primo turno singolare del Torneo di Wimbledon: il tennista lombardo, n. 73 nel ranking Atp, ha battuto la wild card britannica Oliver Crawford, 248 del ranking Atp, col punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4 6-4. Al secondo turno, dovrà vedersela contro il ceco Jiri Lehecka, 23esimo fra le teste di serie, che ha sconfitto il boliviano Hugo Dellien per 4-6 6-2 6-2 7-6 (0).

Intanto, è in corso il match tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz.

Clamorosa sorpresa in fase di inizio al torneo di Wimbledon: il tennista russo Daniil Medvedev, numero 9 nel ranking mondiale, è stato eliminato al primo turno.

A metterlo subito ko è stato il francese Benjamin Bonzi (n. 64 Atp), che è riuscito a imporsi in quattro set, terminati con i risultati di 7-6 (7/2), 3-6, 7-6 (7/3), 6-2.

Durante la partita, Medvedev è stato capace di dare il meglio e il peggio di sé al gioco, con 14 ace e 12 doppi falli: per i 42 vincenti del 29enne, gli errori non forzati sono stati 47, e il francese ne ha approfittato per conquistare la vittoria.

Anche Holger Rune è uscito subito di scena: dopo aver vinto due set, il danese, ottavo fra le teste di serie, è stato sconfitto in rimonta dal cileno Nicolas Jarry per 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4 dopo tre ore e 34 minuti di gioco.

Buon esordio, oggi, per Aryna Sabalenka: la bielorussa, numero 1 al mondo e sul tabellone, ha battuto al primo turno la canadese Carson Branstine, in arrivo dalle qualificazioni, per 6-1 7-5. Avanti anche l'ucraina Elina Svitolina (n. 13 Wta e n. 14 seeding), che ha sconfitto l'ungherese Anna Bondar per 6-3 6-1.

Vittoria difficile per la statunitense Madison Keys: la vincitrice degli ultimi Australian Open, sesta fra le teste di serie, ha sconfitto in rimonta la rumena Elena-Gabriela Ruse per 6-7(4) 7-5 7-5 dopo due ore e 41 minuti di gioco.

E' atteso per domani, invece, l'esordio di Jannik Sinner: il numero 1 al mondo scenderà sul Campo 1 per un derby tutto azzurro con Luca Nardi, che inizierà alle 14. Alle 12, invece, ci sarà l'esordio di Elisabetta Cocciaretto, che sul Campo 2 sfiderà Jessica Pegula. Lorenzo Musetti, invece, debutterà contro Nikoloz Basilashvili.

Sempre alle 12, ma sul Campo 5, ci sarà il match Bronzetti-Teichmann, mentre sul Campo 8 Lorenzo Musetti sfiderà Faria, e sul Campo 16 Flavio Cobolli affronterà Beibit Zhukayev, sempre dalle ore 12.