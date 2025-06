Rai, Tgr: Buongiorno Italia e Buongiorno Regione tornano a crescere negli ascolti

Rai sempre più vicina ai territori locali con la sua Testata Giornalistica Regionale. E con risultati in forte crescita, già dal mattino, con le rubriche Tgr “Buongiorno Italia” e Tgr “Buongiorno Regione” che – dal 23 settembre 2024 al 29 giugno 2025 - segnano una ripresa significativa negli ascolti, confermando il ruolo centrale dell’informazione di prossimità nel servizio pubblico.

Così, dopo anni segnati da trasformazioni profonde nel modo di fruire l’informazione e da uno scenario editoriale in continua evoluzione, il pubblico continua a premiare la Tgr, in particolare nelle sue edizioni regionali mattutine, dove la voce dei territori trova ascolto e valore.

“Buongiorno Italia” stabilizza il proprio share all’11 per cento, interrompendo il trend negativo degli ultimi quattro anni, dovuto anche a un cambio della programmazione tv in questa fascia del mattino. Particolarmente significativo il dato del mese di giugno, grazie all'inserimento di novità editoriali, ovvero più spazio alla Cronaca "bianca" con tre dirette in esterna ogni giorno.

“Buongiorno Regione” segna un’inversione di tendenza ancora più netta: dal 10,8% alll’11,7% di share, con un incremento di ascolti in diverse regioni.

“Questo risultato, costruito con passione e competenza – dice il direttore della Tgr Roberto Pacchetti – è prima di tutto merito delle redazioni regionali, che ogni giorno, spesso con risorse limitate e sotto pressione, riescono a garantire qualità, tempestività e radicamento nei territori. Non c’è innovazione che tenga se non si parte dalla credibilità e dalla dedizione quotidiana dei colleghi sul campo”.

Tra le realtà che trainano questa ripresa. In particolare, l’Emilia-Romagna, che registra un vero balzo in avanti su entrambe le rubriche (con Buongiorno Regione al 13,5 per cento); il Veneto e il Piemonte, che tornano a crescere sia in share che in ascolti assoluti; la Calabria, la Basilicata e il Molise, che si confermano territori fedeli alla Tgr, con share per “Buongiorno Regione” che superano il 20 per cento.

“Dietro ogni dato – sottolinea Pacchetti – ci sono volti, nomi, scelte editoriali. C’è chi apre la redazione alle 5.30 del mattino, chi va in onda mentre il territorio si sveglia, chi racconta realtà spesso dimenticate dai grandi media. La Tgr è una rete fatta di giornalisti, tecnici, montatori, operatori, impiegati, tutti con uno spirito di servizio che fa la differenza. I numeri premiano il loro impegno. E ci spingono ad andare avanti, innovando, ma sempre con i piedi ben piantati nella realtà del Paese. E ora l’obiettivo è consolidare, valorizzare e rilanciare la nostra offerta, con progetti editoriali più integrati tra TV e digitale; con nuovi linguaggi, senza perdere profondità e rigore; e con investimenti mirati, a partire dai territori”.