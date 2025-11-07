Russia: Importazione record di auto usate

Le importazioni di auto usate in Russia hanno raggiunto un livello record nell'ottobre 2025, il più alto negli ultimi 25 anni.

Lo riporta la TASS citando il direttore dell'agenzia di analisi Avtostat Sergey Tselikov.

Nello specifico nell'ottobre 2025, la Russia ha importato 59.900 auto usate.

"Questo è un record", ha detto Tselikov. Toyota è in cima alla lista tra i marchi automobilistici e la Honda Freed è il modello più ricercato, ha osservato.