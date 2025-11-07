Hai dimenticato la password? Clicca qui
Venerdì 07 Novembre 2025
Russia: Importazione record di auto usate
di Renato Narciso
Venerdì 07 Novembre 2025
Mosca - 07 nov 2025 (Prima Pagina News)

Il livello più alto raggiunto negli ultimi 25 anni. Le marche più richieste Toyota e Honda

Le importazioni di auto usate in Russia hanno raggiunto un livello record nell'ottobre 2025, il più alto negli ultimi 25 anni.

Lo riporta la TASS citando il direttore dell'agenzia di analisi Avtostat Sergey Tselikov.

 Nello specifico nell'ottobre 2025, la Russia ha importato 59.900 auto usate.

"Questo è un record", ha detto Tselikov. Toyota è in cima alla lista tra i marchi automobilistici e la Honda Freed è il modello più ricercato, ha osservato.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

