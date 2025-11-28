Samsung presenta il primo smartphone a tre schermi

Hai dimenticato la password? Clicca qui
(Prima Pagina News)
Mercoledì 03 Dicembre 2025
Roma - 03 dic 2025 (Prima Pagina News)

Le vendite in Corea del Sud inizieranno il 12 dicembre, poi toccherà agli Usa.

Samsung conferma le indiscrezioni dello scorso novembre e termina il 2025 con la presentazione del suo primo smartphone a tre schermi, lo Z Trifold.

La commercializzazione partirà in Corea del Sud il 12 dicembre, al prezzo di poco oltre i 2.100 euro (2.500 dollari). E' un prezzo inferiore rispetto allo smartphone del diretto rivale, lo Huawei Mate Xt Ultimate, primo "trifold" venduto al mondo, al prezzo di 3.499 euro in Europa.

L'anno prossimo, lo Z Trifold verrà lanciato in Cina, Taiwan, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, mentre non ci sono ancora notizie circa il lancio in Europa e Italia.

Quando è chiuso, lo smartphone ha un pannello esterno da 6,5 pollici, esattamente come un telefono tradizionale. Quando è aperto, invece, misura 10 pollici, come un tablet. Dato il tipo di costruzione, è più spesso di un Galaxy Z Fold 7, dato che, da chiuso, misura 12,9 mm, 4 in più rispetto agli 8,9 mm del foldable più recente.

Il display principale, riferisce l'azienda sudcoreana, "è stato sottoposto a test di piegatura multipla di 200.000 cicli, equivalente a piegare il dispositivo circa 100 volte al giorno per cinque anni".

Il telefono è dotato di tre telecamere posteriori: una grandangolare da 200 megapixel, una ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo 3x da 10 megapixel. Nel display esterno e in quello interno ci sono una fotocamera selfie da 10 megapixel.

Ogni pannello del telefono contiene anche una batteria, con una capacità fino a 5.600 mAh. Ad alimentare tutto è un processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, come la serie S25, che abilita tutte le funzionalità di Intelligenza Artificiale per editare testi, audio e foto.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

