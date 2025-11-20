Ricerca annuale NordPass: "La password più usata? Quella del modem"

Quando si compra un nuovo router per navigare sul web, oppure quando si acquista una videocamera connessa, la password preimpostata per accedere al pannello di gestione è quasi sempre "admin".

Proprio questa parola è al primo posto della classifica delle chiavi alfanumeriche più utilizzate in Italia da settembre 2024 a settembre 2025. E' quanto conferma la annuale sulle Top 200 Most Common Passwords di NordPass, che mette al secondo posto "password" e al terzo (dal primo dell'anno scorso) la stringa "123456".

Per i ricercatori, la consuetudine di utilizzare la parola "admin" comporta un problema di sicurezza, perché mantenere inalterate le chiavi di accesso fornite dai produttori di prodotti collegabili a internet, come router e webcam, rende più facile la vita ai criminali informatici. Un esempio è il sito Shodan, una specie di Google degli oggetti connessi, in cui si raccoglie il flusso di video che arrivano da videocamere a cui non è stata modificata la password di fabbrica, tra le quali c'è proprio "admin".

"Utilizzando almeno otto caratteri e una combinazione di lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli speciali, si rende la vita più difficile ai criminali", riferiscono i ricercatori di NordPass.

In tutto il mondo la password preferita è, per il sesto anno consecutivo, '123456', ma in Italia fanno il loro ingresso parole nuove, tra cui una bestemmia, e riferimenti calcistici come Napoli1926 (ottava) e juventus (17esima). Per quanto riguarda i nomi propri, i più usati sono Veronica, Lorena, Maria, Silvia o Rodolfo.

Si denota una trasversalità nella poca consapevolezza dei rischi che derivano dall'uso di password deboli: "Tendiamo a dare per scontato che le generazioni più giovani, nativi digitali, abbiano una comprensione più elevata della sicurezza informatica e dei suoi rischi", dicono gli esperti di NordPass."Tuttavia, le abitudini di un diciottenne in materia di password sono molto simili a quelle di un ottantenne. 12345 e 123456 sono le più utilizzate in ogni fascia d'età, così come altre semplici sequenze numeriche, da 1234567 a 1234567890".

Questo problema, evidenziano gli esperti, può essere risolto "con l'uso della doppia autenticazione, che richiede l'inserimento di un codice ricevuto via sms o su un'app, o iniziando a usare la passkey, che permette di accedere ad un servizio sfruttando la stessa autenticazione scelta per sbloccare lo smartphone. Un'esperienza online sicura e fluida, senza password".