Sardegna: terminato lo scrutinio dei seggi mancanti, Todde vince per 1600 voti in più

E' terminato stamani lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede elettorali delle Elezioni Regionali che si sono tenute in Sardegna domenica 25 febbraio.Non ci sono ancora dati ufficiali, ma stando alle indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori, l'esponente del "campo largo", Alessandra Todde, vincerebbe con uno scarto di 1600 voti sul candidato del centrodestra, Paolo Truzzu, circa mille in meno rispetto alla settimana scorsa.Dalle parti del "campo largo", gli esponenti riaffermano di essere sereni e che escludono la possibilità che possa avvenire un ribaltone, mentre il centrodestra attende l'ufficialità della Corte d'Appello, che deve ricontrollare tutti i verbali, poi deciderà il da farsi.La proclamazione del nuovo Governatore e dei 58 Consiglieri eletti (il 59esimo è il candidato alla Presidenza arrivato al secondo posto) è in programma la prossima settimana.