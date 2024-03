Sicilia: giornalisti TgR contro gli insulti di De Luca

"Il Comitato di redazione della TgR Sicilia ed il coordinamento dei cdr della Tgr respingono con forza il grave tentativo di intimidazione da parte del sindaco di Taormina e deputato regionale Cateno De Luca che in una diretta social commenta un nostro servizio usando un linguaggio volgare e offensivo, annunciando che farà pressione sul vertice della redazione e minacciando la TgR Sicilia con frasi come “vi verrò ad occupare” e “succederà l’ira di Dio”.E' inaccettabile reagire a un servizio che espone fatti, incluso il parere dell’assessore della giunta di Cateno De Luca, insultando l’autore del servizio e minacciando ritorsioni contro tutta la redazione.Il Cdr della Tgr Sicilia ed il coordinamento dei cdr della TgR sono pronti a tutelare in ogni sede il lavoro di tutti i colleghi da pressioni che mirino a comprimere la libertà d’informazione da qualunque parte politica provengano. Tanto più quando si manifestano in una forma tanto volgare e violenta".Lo ha reso noto il Comitato di Redazione del TgR Sicilia.