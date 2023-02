Sisma Turchia: due ragazzi salvati dai Vigili del Fuoco

Dopo nove ore di intervento le squadre USAR (Urban Search And Rescue) dei Vigili del fuoco sono riuscite a salvare un ragazzo di ventitré anni bloccato tra le macerie di una palazzina di quattro piani crollata ad Antiochia. Intervento estremamente complicato durante il quale sono state numerose le scosse di assestamento.Un grande risultato, questo l’obiettivo con cui i vigili del fuoco erano partiti due giorni fa dall’Italia.Poco dopo, i vigili del fuoco USAR (Urban Search And Rescue) provenienti dalla Toscana e dal Lazio sono riusciti a salvare un altro giovane sepolto sotto le macerie di una palazzina.Sono quindi due i ragazzi che i Vigili del fuoco italiani sono riusciti a salvare in due distinte operazioni di soccorso ad Antiochia.