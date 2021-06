Sport: Porto Cervo Racing presente al Rally Parco Geominerario della Sardegna

Fine settimana tra Guspini, Arbus e Montevecchio per la Scuderia e i suoi portacolori.

La Porto Cervo Racing Team con i suoi portacolori è pronta per il Rally Parco Geominerario della Sardegna in programma tra Guspini, Arbus e Montevecchio il 26 e 27 giugno.A rappresentare i colori della Scuderia, con il numero 2 sulle fiancate della Volkswagen Polo R5 (Pool Racing) ci sarà il pilota Vittorio Musselli navigato da Claudio Mele. L'equipaggio cercherà di ripetere la buona prestazione ottenuta nella seconda edizione della gara, corsa nel 2019, quando chiusero sul podio (terzi assoluti) a bordo di una Skoda Fabia R5.Torneranno insieme nell'abitacolo Egisto Vanni e Marco Murranca: l'equipaggio sarà al via a bordo di una Skoda Fabia R5 (#7 Colombi Racing Team). Vanni tornerà in Sardegna dopo la vittoria, tra le vetture Rally, conquistata nel 2019 alla Cronoscalata di Tandalò, mentre Murranca ripartirà proprio dall'ultima gara corsa nel 2019. Terza edizione del “Parco Geominerario” e terza edizione che correranno insieme.Si ripresentano al via Sandro Locci e Sergio Deiana questa volta a bordo di una Peugeot 208 Rally 4 (#19 Colombi Racing Team). Quinti assoluti nella prima edizione e costretti al ritiro nel 2019, per l'equipaggio sarà sicuramente una gara in cerca di riscatto. Presente anche il co-pilota Fabrizio Musu in coppia con Angelo Balzano su Renault Clio R3C (#15 Pool Racing).L'ultima gara corsa da Musu è stata la prova di Campionato Italiano Rally Terra al Rally Italia Sardegna 2021 (con Locci), mentre con Balzano è stata il Rally Terra Sarda 2018 (organizzato dalla Porto Cervo Racing) dove chiusero al quinto posto assoluto, e nello stesso anno partecipò alla prima edizione del Rally Parco Geominerario (con il pilota Alberto Contini) dove conquistò il quarto posto assoluto.Il percorso della terza edizione della gara prevede un chilometraggio di 61,80 chilometri cronometrati e una lunghezza complessiva di 172,28 chilometri. Tre le prove speciali da ripetere altrettante volte: Guspini-Montevecchio, Cortes e Arbus. La partenza è fissata da Piazza XX Settembre, di fronte alla Chiesa, nel cuore di Guspini, sabato 26 giugno alle ore 19:30, mentre l'arrivo è previsto domenica 27 giugno presso il Polo Industriale di Guspini alle ore 16.Intanto, sul rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) - è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021.La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.