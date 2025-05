Calcio: tutto pronto per il 42esimo Trofeo Beppe Viola

È tutto pronto per alzare il sipario sul 42° Torneo Beppe Viola e sul 9° Torneo Beppe Viola Junior.

Il prossimo 6 maggio alle ore 11.00 presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la presentazione ufficiale delle due manifestazioni, diventate ormai da anni appuntamenti imperdibili di fine stagione

Il comitato organizzatore di quella che è ormai conosciuta come “La Champions League del calcio giovanile”, presieduto dal presidente Raffaele Minichino e dal direttore generale Filippo Minichino, è pronto a svelare tutte le novità di quest'anno.

Il Torneo Beppe Viola, giunto alla sua 42esima edizione e come sempre dedicato alla categoria Under 15 (classe 2010), godrà di numerosi patrocini istituzionali: dalla FIGC alla Regione Lazio, passando per il Coni, la LND, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale, Sport e Salute, il Comitato Fair Play, la FIFS e chiaramente l'AICS del presidente Bruno Molea, che affianca la manifestazione fin dai suoi albori.

Quest'anno, con la bellezza di 44 squadre partecipanti tra fase preliminare e tabellone principale, verranno rappresentate tutte le cinque province del Lazio con tantissimi impianti coinvolti.

Il via alla fase preliminare verrà dato il prossimo 12 maggio con 16 squadre divise in quattro gironi con le prime classificate che accederanno al tabellone principale.

In questa fase, che vedrà il sipario abbassarsi il 20 maggio, saranno quattro gli impianti che ospiteranno la manifestazione: 'Le Muracciole' di Aranova, 'W3 Stadium' di Maccarese, 'Luigi Ariola' di Cave e 'VIII Settembre' di Frascati.

Nella seconda fase, che avrà il suo inizio il 21 maggio, apriranno le loro porte anche il 'Vigor Sporting Center' della Vigor Perconti, l''Ivo di Marco' di Ottavia, il 'Tre Torri' di Torrenova, il 'Trastevere Stadium' del Trastevere, il 'Superga' di Ciampino, il 'Campo Urbetevere' di Via della Pisana e il 'Francesca Gianni' di San Basilio, quest'ultimo teatro di due gironi e di tutta la fase ad eliminazione diretta, dai quarti di finale fino alla finalissima del 19 giugno.

La composizione dei quattro gironi preliminari è già stata resa nota sui profili social del Torneo, mentre quella del tabellone principale verrà svelata proprio nel giorno della presentazione.

Affiancato al 42° Torneo Beppe Viola, è nato da nove anni anche il fratellino più piccolo, il Torneo Beppe Viola Junior, come sempre organizzato con la collaborazione di Sport in Tour del presidente Giampaolo Morsa, e che quest'anno vedrà sfidarsi in campo i classe 2014.

Anche in questa kermesse saranno 44 le squadre coinvolte e il nastro verrà tagliato il prossimo 10 maggio con una cavalcata che, anche in questo caso, vedrà il suo compimento il 19 giugno.

Ben nove gli impianti che ospiteranno questa manifestazione, alcuni confermati dal Torneo Beppe Viola come l''XIII Settembre', il 'Superga', il 'Francesca Gianni' e il 'Tre Torri', mentre avranno l'esclusiva del Torneo Beppe Viola Junior il Vis Aurelia, la Longarina, l'Academy Casalotti, l'ACR Football Club e l'Honey Soccer City.

La corsa ai titoli dell'Accademia Frosinone, autrice di uno storico double nel 2024, sta per iniziare.

Grandissima sarà, come sempre, la copertura mediatica: la redazione di Sport in Oro e del Torneo Beppe Viola terranno aggiornati tutti gli appassionati sui propri canali social e i siti web, mentre saranno media partner delle manifestazioni il Corriere dello Sport, Radio Radio, Rete Oro, Live Sport Academy e Mysp.

Tante le aziende che affiancheranno i due tornei con il main sponsor 'Gruppo Bizzaglia' sempre al fianco del 'Beppe Viola'. Quest'anno ci sarà anche un nuovo sponsor tecnico, rappresentato dalla 'Rever', mentre un sentito ringraziamento va anche al 'Gruppo Maury's', ai centri di fisioterapia 'Sport Health', alla Mira Video Sport e tante altre aziende che hanno deciso di affiancare con il loro brand la kermesse di calcio giovanile più storica del Lazio.