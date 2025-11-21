Strage di Brandizzo: diffuso un video sugli istanti prima e dopo l'impatto del treno

Uno dei video della strage di Brandizzo (To), avvenuta il 30 agosto del 2023, in cui cinque operai morirono dopo essere stati investiti da un treno, è stato trasmesso in esclusiva dal TgR del Piemonte.

Nel video, che attualmente è agli atti dell'inchiesta della Polfer, sono stati ripresi gli istanti subito prima e dopo l'impatto del treno. Il riferimento è alle telecamere di videosorveglianza della stazione: il video mostra gli operai sui binari nel momento in cui arriva l'ultimo treno per Torino, quello che, poi, li avrebbe travolti e uccisi.

Durante il servizio sono stati diffusi anche gli audio delle telefonate allarmate del caposcorta Antonio Massa con la dirigente della circolazione di Rfi davanti a Andrea Girardin Gibin, responsabile della squadra di operai Sigifer.

Tutto è agli atti dell'inchiesta della procura di Ivrea, conclusa a luglio, per ricostruire la dinamica dell'incidente, costato la vita a Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. 21 persone e tre società sono state iscritte nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo.