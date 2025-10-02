Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:08
Su RaiPlay i "Provini" e le "Backstories" de "Il Collegio 9"
a soli € 3,00
Su RaiPlay i "Provini" e le "Backstories" de "Il Collegio 9"

(Prima Pagina News)
Giovedì 02 Ottobre 2025
Roma - 02 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il meglio e il peggio delle selezioni degli aspiranti allievi.

Doppio appuntamento in esclusiva su RaiPlay, in attesa della nuova stagione de “Il Collegio”.

Chi saranno i diciotto futuri collegiali pronti a occupare i banchi dell’aula più famosa della Tv? Dal 2 ottobre arrivano “I Provini”: tutto il meglio, ma anche il peggio, delle selezioni per conquistare un posto nella classe del 1990. Gli aspiranti alunni hanno dovuto rispondere a quesiti di matematica, fisica, letteratura e geografia, ma anche a domande di cultura generale che spaziano tra musica, sport, Tv. 

Si sono presentati con i propri punti forza, fragilità e contraddizioni: esuberanti e introversi, sicuri e incerti, studiosi e svogliati.

Dal 9 ottobre, invece, con “Le Backstories” di tutti i futuri allievi si scoprirà chi di loro è riuscito a superare il cancello del Collegio, lo storico Convitto Nazionale Mario Pagano, nel cuore del Molise, a Campobasso. Un posto in cui il tempo si è fermato: niente social, solo libri da sfogliare, regole da rispettare, e prof da ascoltare, con l’obiettivo di superare l’esame di terza media e prendere il diploma.  

“Il Collegio” è un programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali realizzato in collaborazione con Banijay Italia.


backstories
Il Collegio 9
PPN
Prima Pagina News
provini
RaiPlay
