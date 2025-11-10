"Il Collegio 9": grande successo per la prima stagione digital first, 14.600.000 visualizzazioni

Un risultato senza precedenti: con 14.600.000 visualizzazioni “Il Collegio 9” - la prima delle nove edizioni digital first - si piazza al primo posto nella classifica complessiva di RaiPlay.

Il docu-reality, diventato un vero e proprio cult generazionale ha stregato il pubblico della piattaforma della Rai, dove è disponibile l’intero boxset della serie.

Così Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali“: “Con un trend costantemente in crescita, la nona stagione de “Il Collegio”, dal giorno della pubblicazione dei Provini, giovedì 2 ottobre, a ieri domenica 9 novembre, ha registrato su RaiPlay complessivamente 14.600.000 visualizzazioni, che raggiungono i 16.600.000 se si considera anche il consumo delle stagioni precedenti. Si tratta di un risultato eccezionale, considerando anche la forte concentrazione sul pubblico più giovane: oltre un terzo degli utenti ha infatti un’età compresa tra il 15 e i 24 anni e il 52% ha meno di 35 anni.

Con questo risultato la nona edizione de “Il Collegio” - la prima digital first - si posiziona al primo posto per numero di visualizzazioni nella classifica generale di RaiPlay”.

Nella nuova stagione la classe protagonista si trova catapultata nel 1990 un anno in cui il mondo cambia alla velocità della luce. Alla guida del collegio c’è ancora l’inimitabile preside Paolo Bosisio mentre dietro la cattedra ritroviamo: Andrea Maggi, prof di italiano ed educazione civica, Maria Rosa Petolicchio docente di matematica e scienze, David. W Callahan di inglese e poi ancora Alessandro Carnevale insegnante di arte e Luca Raina per storia e geografia.

Ai docenti storici si sono aggiunti tre nuove professoresse: Giusi Serra per Musica, Lucia Bello per Educazione Fisica e la dottoressa Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che tiene un corso di Educazione Sessuale. A raccontare le avventure dei collegiali Pierluigi Pardo, nuova voce narrante della tanto attesa serie.

“Il Collegio” è un programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, realizzato in collaborazione con Banijay Italia.