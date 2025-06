Tennis: sorteggi Wimbledon, per Sinner sarà derby con Nardi

E' partito ufficialmente il conto alla rovescia per l'edizione 2025 del Torneo di tennis di Wimbledon: questa mattina c'è stato il sorteggio degli accoppiamenti del tabellone principale.

Nel singolare maschile, che parte lunedì, quattro italiani sono tra i favoriti: Jannik Sinner è il numero 1, Lorenzo Musetti 7, Flavio Cobolli 22 e Matteo Berrettini 32.

Complessivamente, gli Azzurri in gara nel singolare maschile sono 11, includendo anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Fabio Fognini e Giulio Zeppieri, che arriva dalle qualificazioni.

Per Sinner, il torneo si aprirà con un derby contro Nardi.

Le partite che vedono l'Italia impegnata nel singolare maschile, dunque, sono le seguenti:

Sinner – Nardi

Musetti – Nikoloz Basilashvili

Cobolli – Beibit Zhukayev

Berrettini – Kamil Majchrzak

Arnaldi – Botic van de Zandschulp

Sonego – Jaime Faria

Darderi – Roman Safiullin

Bellucci – Oliver Crawford

Fognini – Carlos Alcaraz

Zeppieri – Shintaro Mochizuki.

Sempre stamani è stato eseguito il sorteggio degli accoppiamenti del tabellone principale femminile. Tra le favorite c'è anche Jasmine Paolini, n.4 del seeding e finalista lo scorso anno. Nel main draw figurano anche altre due Azzurre: Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Gli accoppiamenti delle azzurre al primo turno sono le seguenti:

Paolini – Anastasija Sevastova

Bronzetti – Jil Teichmann

Cocciaretto – Jessica Pegula.

Tra l'altro, oggi, alla vigilia del torneo britannico, ci sono stati cambiamenti nello staff di Sinner: Marco Panichi e Ulises Badio non lavorano più con lui. A confermare la notizia è stato l’ufficio stampa del numero uno del mondo. Non sono noti i motivi di questa separazione, e non ci sono ancora informazioni sui nuovi collaboratori. Sta di fatto che la collaborazione con Panichi e Badio, arrivati l'anno scorso dopo il licenziamento di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi per il caso Clostebol, è finita anzitempo.